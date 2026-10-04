به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مدیریت فرهنگی هنری منطقه شش و فرهنگسرای سرو، همزمان با برگزاری هفته فرهنگی تهران، نمایشگاه عکس «تهران، آن‌سوی قاب‌ها» با هدف بازخوانی تصویری بخشی از هویت، خاطرات و جلوه‌های تاریخی شهر تهران برپا خواهد شد.

این نمایشگاه با رویکردی فرهنگی و هنری، مخاطبان را به تماشای تصاویری از تهران دیروز دعوت می‌کند؛ تصاویری که در کنار ثبت گوشه‌هایی از سیمای گذشته پایتخت، روایتگر خاطرات و لحظاتی ماندگار از تاریخ و زندگی شهری تهران هستند.

«تهران، آن‌سوی قاب‌ها» تلاشی است برای پیوند میان گذشته و امروز و نگاهی دوباره به چهره شهری که در گذر زمان، بخش‌هایی از خاطرات جمعی شهروندان را در خود جای داده است.

علاقه‌مندان می‌توانند از ۱۲ تا ۱۸ مهر ۱۴۰۵، از ساعت ۱۰ تا ۱۶ با حضور در نگارخانه سرو از این نمایشگاه عکس بازدید کنند. فرهنگسرای سرو در خیابان ولیعصر (عج)، ضلع شمالی پارک ساعی، کوچه ساعی دوم، پلاک ۲ واقع است.