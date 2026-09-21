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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۹

روایت تصویری امیرعلی جوادیان از دفاع مقدس در «عبور از آتش»

روایت تصویری امیرعلی جوادیان از دفاع مقدس در «عبور از آتش»

همزمان با هفته دفاع مقدس، نمایشگاه عکس «عبور از آتش» با آثار امیرعلی جوادیان عکاس پیشکسوت از اول تا ۱۱ مهر در نگارخانه سرو برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مدیریت فرهنگی هنری منطقه شش و فرهنگسرای سرو، نمایشگاه عکس «عبور از آتش» با مجموعه‌ای از آثار امیرعلی جوادیان عکاس پیشکسوت و از چهره‌های شناخته‌شده عکاسی جنگ، همزمان با هفته دفاع مقدس در نگارخانه سرو برپا خواهد شد.

جوادیان فعالیت حرفه‌ای خود را از سال ۱۳۵۸ در حوزه هنری آغاز کرد و از سال ۱۳۶۰ به عنوان عکاس خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران به جبهه‌های جنگ رفت. او تا سال ۱۳۶۵ به‌طور مستمر در مناطق عملیاتی حضور داشت و از رویدادها و عملیات‌هایی همچون فتح خرمشهر و عملیات رمضان عکاسی کرد.

بخش مهمی از کارنامه هنری این عکاس به ثبت تصویری وقایع جنگ و دفاع مقدس اختصاص دارد. آثار او در نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های مختلف داخلی و خارجی به نمایش درآمده و جوایز متعددی را در حوزه عکاسی کسب کرده است.

جوادیان، فارغ‌التحصیل دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و دارنده نشان درجه یک هنری است. او همچنین سابقه تدریس در دانشگاه‌های مختلف، مدیریت گروه عکاسی دانشگاه آزاد تهران و داوری رویدادهای متعدد عکاسی را در کارنامه دارد. آثار این هنرمند علاوه بر ایران، در کشورهای مختلفی از جمله فرانسه، آلمان، الجزایر، ازبکستان و ترکمنستان نیز به نمایش درآمده است.

نمایشگاه عکس «عبور از آتش» از اول تا یازدهم مهر در نگارخانه سرو میزبان علاقه‌مندان و مخاطبان هنر عکاسی خواهد بود.‌ فرهنگسرای سرو خیابان ولیعصر (عج)، ضلع شمالی پارک ساعی، کوچه ساعی دوم، پلاک ۲ واقع است.

کد مطلب 6953820
آزاده فضلی

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