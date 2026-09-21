روایت تصویری امیرعلی جوادیان از دفاع مقدس در «عبور از آتش»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مدیریت فرهنگی هنری منطقه شش و فرهنگسرای سرو، نمایشگاه عکس «عبور از آتش» با مجموعهای از آثار امیرعلی جوادیان عکاس پیشکسوت و از چهرههای شناختهشده عکاسی جنگ، همزمان با هفته دفاع مقدس در نگارخانه سرو برپا خواهد شد.
جوادیان فعالیت حرفهای خود را از سال ۱۳۵۸ در حوزه هنری آغاز کرد و از سال ۱۳۶۰ به عنوان عکاس خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران به جبهههای جنگ رفت. او تا سال ۱۳۶۵ بهطور مستمر در مناطق عملیاتی حضور داشت و از رویدادها و عملیاتهایی همچون فتح خرمشهر و عملیات رمضان عکاسی کرد.
بخش مهمی از کارنامه هنری این عکاس به ثبت تصویری وقایع جنگ و دفاع مقدس اختصاص دارد. آثار او در نمایشگاهها و جشنوارههای مختلف داخلی و خارجی به نمایش درآمده و جوایز متعددی را در حوزه عکاسی کسب کرده است.
جوادیان، فارغالتحصیل دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و دارنده نشان درجه یک هنری است. او همچنین سابقه تدریس در دانشگاههای مختلف، مدیریت گروه عکاسی دانشگاه آزاد تهران و داوری رویدادهای متعدد عکاسی را در کارنامه دارد. آثار این هنرمند علاوه بر ایران، در کشورهای مختلفی از جمله فرانسه، آلمان، الجزایر، ازبکستان و ترکمنستان نیز به نمایش درآمده است.
نمایشگاه عکس «عبور از آتش» از اول تا یازدهم مهر در نگارخانه سرو میزبان علاقهمندان و مخاطبان هنر عکاسی خواهد بود. فرهنگسرای سرو خیابان ولیعصر (عج)، ضلع شمالی پارک ساعی، کوچه ساعی دوم، پلاک ۲ واقع است.
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