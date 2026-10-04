مدیرعامل آبفا کرمانشاه: ۴۷۳۵ کنتور فرسوده آب در کرمانشاه تعویض شد

رضا داودی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: کنتورهای آب نقش مهمی در ثبت دقیق میزان مصرف و محاسبه آب‌بهای مشترکین دارند و خرابی آن‌ها می‌تواند موجب ثبت نادرست میزان مصرف شود.

وی افزود: پایش وضعیت کنتورهای مشترکین، شناسایی تجهیزات دارای نقص و جایگزینی کنتورهای فرسوده از برنامه‌های مستمر شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه تصریح کرد: در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۴۷۳۵ دستگاه کنتور آب خراب در نقاط مختلف استان شناسایی و تعویض شد.

داودی ادامه داد: تعویض کنتورهای معیوب می‌تواند به افزایش دقت اندازه‌گیری میزان مصرف و شفافیت قبوض آب کمک کند و در صیانت از حقوق مشترکین نیز مؤثر باشد.

وی خاطرنشان کرد: بررسی وضعیت کنتورهای مشترکین و رفع مشکلات مربوط به تجهیزات اندازه‌گیری به‌صورت مستمر در دستور کار شرکت آب و فاضلاب قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه گفت: استمرار این اقدامات با هدف افزایش دقت در اندازه‌گیری مصرف و ارائه خدمات دقیق‌تر و مطلوب‌تر به مشترکین دنبال می‌شود.