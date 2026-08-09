۲۳۵۵ کنتور فرسوده آب در کرمانشاه تعویض شد

رضا داودی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در سه ماه نخست سال جاری، ۲۳۵۵ دستگاه کنتور فرسوده، معیوب و غیراستاندارد آب در نقاط مختلف استان کرمانشاه تعویض شده است.

وی افزود: این اقدام با هدف افزایش دقت در اندازه‌گیری میزان مصرف آب، کاهش هدررفت و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان انجام شده و روند تعویض کنتورهای فرسوده در طول سال نیز ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت کنتورهای سالم در ثبت دقیق میزان مصرف، گفت: تعویض کنتورهای فرسوده علاوه بر کمک به مدیریت مصرف آب، در رعایت حقوق مشترکان و جلوگیری از خطا در محاسبه میزان مصرف نیز مؤثر است.

داودی خاطرنشان کرد: کنتورهایی که دارای نقص فنی، فرسودگی یا خطای اندازه‌گیری باشند، در اولویت برنامه تعویض قرار می‌گیرند و این موضوع بر اساس بررسی‌های انجام‌شده و نیاز شبکه دنبال خواهد شد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه نقص یا خرابی در کنتور آب، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۲ یا امور آب و فاضلاب محل سکونت خود اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و اقدامات لازم برای رفع مشکل انجام شود.