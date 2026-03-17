۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۴۳

شناسایی و تبدیل ۱۶ هزار انشعاب غیرمجاز به مجاز در کهگیلویه و بویراحمد

شناسایی و تبدیل ۱۶ هزار انشعاب غیرمجاز به مجاز در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی و تبدیل ۱۶ هزار انشعاب غیرمجاز به مجاز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رضایی در بازدید از تاسیسات آبرسانی شهر یاسوج با اشاره به اقدامات انجام‌ شده در حوزه بهره برداری آبفای استان افزود: در این بازه زمانی، ۷ هزار و ۸۰۰ فقره حوادث و شکستگی‌ های شبکه توزیع شناسایی و برطرف شده است که این رقم نشان‌ دهنده تلاش‌های مستمر برای حفظ پایداری شبکه آبرسانی است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان در ادامه به نوسازی انشعابات اشاره کرد و گفت: طی سال جاری، ۴ هزار و ۷۰۰ رشته انشعاب فرسوده با انشعابات جدید اصلاح و تعویض شده‌ اند که این امر کیفیت آبرسانی به مشترکین را به‌طور قابل‌ توجهی ارتقا داده است.

وی همچنین با بیان اینکه ۴ هزار و ۸۰۰ دستگاه کنتور معیوب با کنتورهای استاندارد تعویض شد، اظهار داشت: جایگزینی کنتورهای معیوب از مهم‌ ترین اقدامات انجام‌شده که به افزایش دقت صورتحساب‌ ها و کاهش اختلافات مشترکین کمک کرده است.

رضایی با اشاره به اقدامات صورت‌ گرفته برای شناسایی انشعابات غیرمجاز ، بیان کرد: از ابتدای سال جاری ۱۶ هزار رشته انشعاب غیرمجاز در سطح شهرها و روستاهای استان شناسایی و به انشعابات مجاز تبدیل شد که این اقدام هم باعث جلوگیری از هدررفت آب و تضمین تامین آب سالم برای مشترکین می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اضافه کرد: ما متعهدیم که در سال پیش‌رو نیز با همین روند، به بهبود کیفیت خدمات رسانی و افزایش پوشش شبکه توزیع در نقاط مختلف استان ادامه دهیم و با شناسایی و رفع حوادث و شکستگی‌ها، پایداری سیستم آبرسانی را تضمین کنیم.

