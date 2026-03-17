شناسایی و تبدیل ۱۶ هزار انشعاب غیرمجاز به مجاز در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رضایی در بازدید از تاسیسات آبرسانی شهر یاسوج با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه بهره برداری آبفای استان افزود: در این بازه زمانی، ۷ هزار و ۸۰۰ فقره حوادث و شکستگی های شبکه توزیع شناسایی و برطرف شده است که این رقم نشان دهنده تلاشهای مستمر برای حفظ پایداری شبکه آبرسانی است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان در ادامه به نوسازی انشعابات اشاره کرد و گفت: طی سال جاری، ۴ هزار و ۷۰۰ رشته انشعاب فرسوده با انشعابات جدید اصلاح و تعویض شده اند که این امر کیفیت آبرسانی به مشترکین را بهطور قابل توجهی ارتقا داده است.
وی همچنین با بیان اینکه ۴ هزار و ۸۰۰ دستگاه کنتور معیوب با کنتورهای استاندارد تعویض شد، اظهار داشت: جایگزینی کنتورهای معیوب از مهم ترین اقدامات انجامشده که به افزایش دقت صورتحساب ها و کاهش اختلافات مشترکین کمک کرده است.
رضایی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای شناسایی انشعابات غیرمجاز ، بیان کرد: از ابتدای سال جاری ۱۶ هزار رشته انشعاب غیرمجاز در سطح شهرها و روستاهای استان شناسایی و به انشعابات مجاز تبدیل شد که این اقدام هم باعث جلوگیری از هدررفت آب و تضمین تامین آب سالم برای مشترکین میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اضافه کرد: ما متعهدیم که در سال پیشرو نیز با همین روند، به بهبود کیفیت خدمات رسانی و افزایش پوشش شبکه توزیع در نقاط مختلف استان ادامه دهیم و با شناسایی و رفع حوادث و شکستگیها، پایداری سیستم آبرسانی را تضمین کنیم.
