مدیرکل راهداری کرمانشاه: ۴۰۰ کیلومتر راه استان بهسازی شد

علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ مجموعاً ۴۰۰ کیلومتر عملیات روکش آسفالت، بهسازی و ارتقای رویه راه‌ها در محورهای شریانی، فرعی و روستایی استان اجرا شده است.

وی افزود: از این میزان، ۲۰۴ کیلومتر روکش آسفالت تقویتی شامل عملیات رگلاژی و اجرای رویه نهایی در راه‌های شریانی استان انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه ادامه داد: در راستای نگهداری و صیانت از سطح راه‌های شریانی نیز ۳ کیلومتر روکش آسفالت حفاظتی شامل چاله‌پرکنی و رگلاژی با آسفالت سرد به‌صورت امانی اجرا شده است.

سلیمی تصریح کرد: در راه‌های فرعی استان نیز ۸۳ کیلومتر روکش آسفالت تقویتی شامل رگلاژی و رویه نهایی انجام شده و در بخش راه‌های روستایی نیز ۵۳ کیلومتر عملیات روکش آسفالت تقویتی به مرحله اجرا رسیده است.

وی گفت: اجرای این طرح‌ها با توجه به وضعیت رویه راه‌ها، میزان تردد در محورها و ضرورت ارتقای کیفیت و ایمنی مسیرهای ارتباطی انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به اجرای روکش‌های حفاظتی در راه‌های روستایی، افزود: ۲۲ کیلومتر عملیات اسلاری‌سیل نیز در این بخش اجرا شده که نقش مؤثری در حفاظت از رویه راه، جلوگیری از گسترش خرابی‌ها و افزایش عمر مفید آسفالت دارد.

سلیمی خاطرنشان کرد: علاوه بر عملیات نگهداری و بهسازی راه‌های موجود، ۳۵ کیلومتر راه روستایی نیز احداث و آسفالت شده است.

وی ادامه داد: مجموع عملیات انجام‌شده در بخش‌های روکش آسفالت، بهسازی، روکش حفاظتی و ساخت و آسفالت راه‌های روستایی طی ۶ ماهه نخست امسال به ۴۰۰ کیلومتر می‌رسد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: اجرای طرح‌های نگهداری و ارتقای کیفیت راه‌ها با هدف فراهم کردن شرایط ایمن‌تر و مطلوب‌تر برای تردد مردم در محورهای ارتباطی استان دنبال می‌شود.