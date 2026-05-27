۱۴ کیلومتر روکش آسفالت در محورهای کرمانشاه اجرا شد

رحمت جلیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارتقای ایمنی راه‌ها و آماده‌سازی مسیرهای پرتردد استان، به‌ویژه محورهای مرتبط با تردد زائران اربعین حسینی، عملیات روکش آسفالت تقویتی در بخش‌های مختلف شبکه راه‌های استان اجرا شده است.

وی افزود: طی دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵، در مجموع ۱۴ کیلومتر روکش آسفالت تقویتی در محورهای شریانی، فرعی و روستایی استان انجام شده که نقش مهمی در بهبود کیفیت تردد و افزایش ایمنی مسیرها دارد.

سرپرست معاونت راهداری اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه تصریح کرد: در حوزه راه‌های شریانی استان، هشت کیلومتر عملیات روکش آسفالت شامل رگلاژی و اجرای لایه نهایی آسفالت اجرا شده است.

جلیلیان ادامه داد: همچنین در محورهای فرعی استان یک کیلومتر و در راه‌های روستایی نیز پنج کیلومتر روکش آسفالت تقویتی انجام شده تا شرایط تردد در این مسیرها بهبود یابد.

وی میزان آسفالت مصرف شده در این پروژه‌ها را بیش از ۱۴ هزار تن اعلام کرد و گفت: این اقدامات در قالب برنامه نگهداری و بهسازی مستمر راه‌های استان اجرا شده است.

سرپرست معاونت راهداری استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: با توجه به نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی و افزایش حجم سفرها، آماده‌سازی زیرساخت‌های جاده‌ای و ارتقای تاب‌آوری شبکه راه‌ها با جدیت در دستور کار قرار دارد.

جلیلیان در پایان تأکید کرد: ایمن‌سازی مسیرها و تسهیل تردد کاربران جاده‌ای، به‌ویژه زائران اربعین، از اولویت‌های مهم اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه است.