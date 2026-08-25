به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بهداروندی ظهر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: بهبود کیفیت جاده‌ها و ارتقای ایمنی تردد زائران و مسافران در شبکه راه‌های خوزستان از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است.

وی افزود: در این راستا، عملیات بهسازی و ایمن‌سازی با تمرکز بر کیفیت اجرا در محورهای شریانی، اصلی و روستایی استان انجام شده و بیش از ۱۶۸ هزار تن آسفالت در این پروژه‌ها به کار رفته است.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان بیان کرد: در این مدت، ۸۰ کیلومتر روکش تقویتی و ۲۳ کیلومتر روکش حفاظتی در بزرگراه‌ها، راه‌های اصلی، فرعی و روستایی اجرا شد.

بهداروندی ادامه داد: بیش از ۳۵ کیلومتر راه روستایی نیز با اعتباری بالغ بر دو هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال احداث شده است.

وی با اشاره به اجرای عملیات نگهداری راه‌ها گفت: ۱۳۲ کیلومتر عملیات لکه‌گیری و درزگیری با هدف صیانت، بهسازی و نگهداری از راه‌های موجود خوزستان اجرا شد که بیش از سه هزار میلیارد ریال اعتبار به خود اختصاص داد.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان در پایان بیان کرد: مجموع اعتبار هزینه‌شده برای اجرای این حجم از عملیات، ۱۳ هزار و ۱۹۵ میلیارد ریال است و امیدواریم تداوم این روند به ارتقای محسوس کیفیت جاده‌های استان منجر شود.