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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵

۲۷۰ کیلومتر از راه‌های خوزستان بهسازی و ایمن‌سازی شد

۲۷۰ کیلومتر از راه‌های خوزستان بهسازی و ایمن‌سازی شد

اهواز - معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۷۰ کیلومتر عملیات بهسازی و ایمن‌سازی در محورهای استان اجرا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بهداروندی ظهر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: بهبود کیفیت جاده‌ها و ارتقای ایمنی تردد زائران و مسافران در شبکه راه‌های خوزستان از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است.

وی افزود: در این راستا، عملیات بهسازی و ایمن‌سازی با تمرکز بر کیفیت اجرا در محورهای شریانی، اصلی و روستایی استان انجام شده و بیش از ۱۶۸ هزار تن آسفالت در این پروژه‌ها به کار رفته است.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان بیان کرد: در این مدت، ۸۰ کیلومتر روکش تقویتی و ۲۳ کیلومتر روکش حفاظتی در بزرگراه‌ها، راه‌های اصلی، فرعی و روستایی اجرا شد.

بهداروندی ادامه داد: بیش از ۳۵ کیلومتر راه روستایی نیز با اعتباری بالغ بر دو هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال احداث شده است.

وی با اشاره به اجرای عملیات نگهداری راه‌ها گفت: ۱۳۲ کیلومتر عملیات لکه‌گیری و درزگیری با هدف صیانت، بهسازی و نگهداری از راه‌های موجود خوزستان اجرا شد که بیش از سه هزار میلیارد ریال اعتبار به خود اختصاص داد.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان در پایان بیان کرد: مجموع اعتبار هزینه‌شده برای اجرای این حجم از عملیات، ۱۳ هزار و ۱۹۵ میلیارد ریال است و امیدواریم تداوم این روند به ارتقای محسوس کیفیت جاده‌های استان منجر شود.

کد مطلب 6927275

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    نظرات

    • بازنشسته 60 ساله IR ۱۴:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
      1 1
      پاسخ
      دست تون درد نکنه ولی بعضی از جادها انقدر خراب هستند که بدرد تعمیر نمی خورند اتوبان اهواز ماهشهر مقداری کار شده ولی خیلی جاها باز هم خراب هستند متاسفانه عوارضی هم دارد ولی.....

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