۲۴۵ کیلومتر از محورهای مواصلاتی سیستان و بلوچستان ایمن سازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا دشتی‌زاده گفت: طی این مدت، عملیات بهسازی و روکش آسفالت در مجموع به طول ۲۴۵ کیلومتر از راه‌های استان اجرا شده است.

سرپرست معاونت راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان افزود: از این میزان، ۹۳ کیلومتر مربوط به محورهای شریانی، ۹۷ کیلومتر مربوط به راه‌های فرعی و ۵۵ کیلومتر نیز در راه‌های روستایی استان بهسازی و روکش آسفالت انجام شده است.

وی عنوان کرد: اجرای این عملیات با هدف ارتقای کیفیت سطح راه‌ها، افزایش ایمنی تردد کاربران جاده‌ای، بهبود شرایط عبور و مرور و افزایش عمر مفید محورهای مواصلاتی استان انجام شده است.

دشتی‌زاده خاطرنشان کرد: با توجه به گستردگی شبکه راه‌های سیستان و بلوچستان، نگهداری و بهسازی مستمر راه‌ها از اولویت‌های مهم راهداری استان است و این اداره کل با استفاده از ظرفیت‌های موجود، اجرای پروژه‌های روکش و بهسازی آسفالت را در محورهای مختلف دنبال می‌کند.