به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه فردا دوشنبه در نشست کمیته راهبردی چارچوب موسوم به «توافق دفاع مشترک مکه» در ریاض، پایتخت عربستان سعودی شرکت خواهد کرد.

یاشار گولر، وزیر دفاع ملی ترکیه و ارتشبد سلجوق بایراکتاراوغلو، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشور نیز در این نشست حضور خواهند داشت.

انتظار می‌رود فیدان در این نشست دیدگاه‌های ترکیه درباره روند نهادینه‌سازی ائتلاف و گام‌های آتی را مطرح کرده و درباره تهدیدهای موجود علیه صلح و ثبات در غرب آسیا، تحولات منطقه‌ای و امنیت مسیرهای تجاری بین‌المللی اظهارنظر کند.

«توافق مکه» ۷ اوت میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی در مکه به امضا رسید و هدف ادعایی آن تقویت امنیت ۳ کشور از طریق بازدارندگی و دفاع مشترک و ایجاد راهکارهای منطقه‌ ای برای چالش‌ های امنیتی عنوان شده است.

نخستین نشست کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی این ائتلاف نیز ۳۱ اوت ۲۰۲۶ به میزبانی ترکیه در استانبول برگزار شده بود.