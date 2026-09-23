پاکستان نخستین دبیرکل توافق دفاعی مکه را منصوب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، پاکستان روز چهارشنبه ژنرال بازنشسته «نعمان محمود» را به عنوان نخستین دبیرکل توافق دفاعی مکه- توافق سه‌جانبه میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان- منصوب کرد.

وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد محمود ریاست دبیرخانه عمومی این ائتلاف در ریاض را بر عهده خواهد داشت. او پیش‌تر از نوامبر ۲۰۲۱ تا آوریل ۲۰۲۳ ریاست دانشگاه دفاع ملی پاکستان در اسلام‌آباد را بر عهده داشت و در سال ۱۹۸۷ به ارتش پاکستان پیوست و در سال ۲۰۲۳ بازنشسته شد.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان و شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان در ماه اوت توافق دفاعی مشترک مکه را امضا کردند.

بنابر گزارش ها، این توافق با هدف تقویت امنیت، صلح، ثبات و رفاه و همچنین افزایش بازدارندگی جمعی سه کشور شکل گرفته است. بر اساس مفاد آن، حمله به هر یک از کشورهای امضاکننده، حمله به همه طرف‌های توافق تلقی خواهد شد.