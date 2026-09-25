نشست اضطراری رؤسای ستادهای مشترک عربستان، ترکیه و پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، «فیصل بن فرحان»، وزیر خارجه عربستان سعودی، «محمد اسحاق دار»، وزیر خارجه پاکستان و «هاکان فیدان»، وزیر خارجه ترکیه در نشستی در مقر هیئت نمایندگی عربستان نزد سازمان ملل، درباره فعالسازی توافقنامه مکه و تکمیل روند ایجاد دبیرخانه عمومی، کمیتهها و گروههای کاری آن گفتوگو کردند.
وزرای خارجه سه کشور همچنین درباره آمادگی برای آغاز فعالیت این نهادها رایزنی کردند.
در این نشست، وزرای خارجه عربستان، پاکستان و ترکیه حملات یمن به مواضع عربستان سعودی را بهشدت محکوم کردند.
آنها همچنین بر حق عربستان برای اتخاذ اقدامات لازم جهت دفاع از امنیت خود بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد تأکید کردند.
وزرای خارجه سه کشور همچنین درباره ترتیبات برگزاری نشست اضطراری رؤسای ستادهای مشترک نیروهای مسلح با هدف بررسی راههای حمایت از عربستان سعودی، بر اساس مفاد توافقنامه مکه گفتوگو کردند.
بر اساس این توافقنامه، هرگونه تجاوز به یکی از طرفها، حمله به تمامی طرفهای توافق تلقی میشود.
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