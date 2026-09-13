حسن اکبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: در ارتفاعات استان، حدود ۱۲۰ غار شناسایی شده که برخی از آنها زیستگاه گونه‌های جانوری ارزشمندی مانند خفاش‌ها هستند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست یزد، با اشاره به اهمیت این غارها اظهار کرد: غارهای استان در مناطقی مانند مهریز، تفت، هرات و بافق قرار دارند و علاوه بر ارزش زمین‌شناختی، نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی ایفا می‌کنند.

وی نسبت به آسیب‌های ناشی از ورود بی‌ضابطه گردشگران هشدار داد و افزود: ایجاد سر و صدا، استفاده از نور مصنوعی و دستکاری محیط غار می‌تواند زیست گونه‌های غارزی را مختل کند.

اکبری، فعالیت‌های معدنی و ساخت‌وساز در اطراف غارها را نیز از دیگر تهدیدهای این زیست‌بوم‌ها دانست و گفت: ساختارهای غاری حاصل فرایندهایی هستند که طی میلیون‌ها سال شکل گرفته‌اند، اما ممکن است در مدت کوتاهی تخریب شوند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست یزد از برنامه‌ریزی برای شناسایی کامل و نقشه‌برداری غارهای استان خبر داد و بر پایش علمی گونه‌های جانوری و گیاهی آنها تأکید کرد.

وی همچنین توسعه گردشگری غار را منوط به ظرفیت‌سنجی و رعایت اصول حفاظتی دانست و گفت: بهره‌گیری گردشگری از این ظرفیت نباید به قیمت از بین رفتن زیست‌بوم غارها تمام شود.

اکبری تأکید کرد: حفاظت از غارهای یزد بدون مشارکت جوامع محلی، تشکل‌های مردم‌نهاد و پژوهشگران امکان‌پذیر نیست و صیانت از آنها به معنای حفظ بخشی از میراث طبیعی و تنوع زیستی استان برای نسل‌های آینده است.