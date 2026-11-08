به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی صداقت شب شنبه در سومین همایش تجلیل از خادمان و ذاکران حسینی یزد با عنوان «نخل عاشقی» اظهار کرد: در کمتر جایی می‌توان نظیر یزد را یافت که در تمام ۳۶۵ روز سال، سفره خدمت به سیدالشهدا(ع) و آستان مقدس اهل‌بیت(ع) گسترده باشد و چراغ این خدمت هیچ‌گاه خاموش نشود.

وی با اشاره به شهرت یزد به دارالعباده و حسینیه ایران افزود: اعتبار نام یزد در سراسر کشور و اعتماد مردم به قول و وعده یزدی‌ها، ریشه در ویژگی‌هایی همچون راستی، وفاداری و امانت‌داری دارد که در مکتب اهل‌بیت(ع)، به‌ویژه امام حسین(ع)، در نسل‌های این دیار نهادینه شده است.

صداقت تصریح کرد: مردم یزد از گذشته در مکتب سیدالشهدا(ع) پرورش یافته‌اند و افتخار خود را در نوکری و خدمت به اباعبدالله الحسین(ع) می‌دانند؛ فرهنگی که حتی در میان جامعه زرتشتیان این استان نیز جلوه‌هایی از آن دیده می‌شود و به یک ویژگی مشترک در زندگی اجتماعی مردم تبدیل شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد با اشاره به هدف برگزاری همایش «نخل عاشقی» گفت: این گردهمایی فرصتی برای تجلیل از پیرغلامان، ذاکران و خادمانی است که سال‌ها در مسیر خدمت به اهل‌بیت(ع) تلاش کرده‌اند، هرچند تقدیر و پاداش حقیقی این خدمت نزد صاحب اصلی مجالس حسینی است.

وی ادامه داد: در کنار تجلیل از خادمان امروز، نباید از پیشکسوتان، علما و بزرگان هیئت‌ها غافل شویم؛ کسانی که عمر خود را در راه زنده نگه داشتن نام سیدالشهدا(ع) سپری کردند و برخی نیز در همین مجالس و با ذکر اهل‌بیت(ع) چشم از جهان فروبستند؛ اگر تلاش و مجاهدت این بزرگان نبود، امروز چنین سرمایه‌ای در اختیار ما قرار نداشت.

صداقت با بیان اینکه فرهنگ عاشورا انسان‌هایی ایثارگر و مقاوم تربیت می‌کند، خاطرنشان کرد: امام حسین(ع) ۱۴۰۰ سال پیش برای نجات انسان‌ها از جهل و مقابله با ظلم، جان خود و عزیزانش را فدا کرد و این مکتب همچنان الهام‌بخش آزادگان و انسان‌هایی است که برای دفاع از حق و مقابله با کفر از جان خود می‌گذرند.

وی با اشاره به شهدای جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه بیان داشت: ملت ایران در این حوادث شهدای بزرگواری تقدیم کرده است و همچنان مدیون خون پاک آنان به خصوص رهبر شهید انقلاب است؛ کسانی که با الگوگیری از مکتب امام حسین(ع) در برابر دشمن ایستادند تا اسلام، انقلاب و سرزمین خود را حفظ کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، گفت: ایشان افتخار خود را خدمتگزاری به حضرت زهرا(س) و سیدالشهدا(ع) می‌دانستند و از بانیان مجالس عزاداری حضرت زهرا(س) بودند.

وی گفت: خون شهدا نیز همچون خون سیدالشهدا(ع) منشأ بیداری و آگاهی در جامعه است و دشمنان هنوز عمق این فرهنگ را به‌درستی نشناخته‌اند.

صداقت همچنین از هیئت‌های مذهبی یزد به دلیل نقش‌آفرینی در مراسم هفتم و چهلم رهبر شهید قدردانی کرد و افزود: حضور و همراهی هیئت‌ها در این مراسم‌ها نشان داد که مردم یزد همچنان پای مرام حسینی، انقلاب و ارزش‌های خود ایستاده‌اند.

وی در پایان با گرامیداشت یاد شهید مدافع حرم شهید محمدحسین محمدخانی، از فعالان و بانیان هیئت‌های مذهبی، به مناسبت سالگرد شهادت این شهید، به بیتی از شهید اشاره کرد: «دست من و تو نیست اگر نوکرش شدیم، خیلی حسین زحمت ما را کشیده است» و این بیت پیام ویژه‌ای برای خادمان و نوکران درگاه اهل‌البیت دارد.