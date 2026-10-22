به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی صداقت، پنجشنبه شب در یادواره شهدای شاخص پدافند غیرعامل کشور در یزد، با اشاره به پیشینه تاریخی این استان در ثبت رویدادهای مهم، اظهار کرد: یزد در عرصه‌های مختلف تاریخی صاحب نخستین‌هاست و یکی از این افتخارات، ثبت و نگهداری پیام تاریخی امام خمینی(ره) در دفتر «مجمع‌الجواهر» است.

وی با اشاره به جایگاه این پیام در تاریخ انقلاب اسلامی افزود: این پیام حدود ۸۲ سال پیش، به درخواست مرحوم حجت‌الاسلام حاج سیدعلی‌محمد وزیری و در دفتر شخصی وی ثبت شد؛ پیامی که سال‌ها پیش از قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، بر ضرورت قیام برای خدا تأکید داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد با بیان اینکه مرحوم وزیری از علما و شخصیت‌های برجسته یزد بود، ادامه داد: وی در دیداری با امام خمینی(ره) از ایشان درخواست کرد یادگاری در دفتر «مجمع‌الجواهر» بنویسند. امام خمینی(ره) ابتدا با این درخواست موافقت نکردند، اما پس از توضیحات مرحوم وزیری درباره ثبت پیام در دفتر و ارائه آن به علما، این درخواست پذیرفته شد.

صداقت با اشاره به محتوای این پیام تاریخی تصریح کرد: عبارت قرآنی «قُلْ إِنَّمَا أَعِظُکُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَیٰ وَفُرَادَیٰ» محور اصلی این پیام است؛ دعوتی به برخاستن و قیام برای خدا که در طول تاریخ، مورد توجه جریان‌های انقلابی قرار گرفته است.

وی با اشاره به بازخوانی این پیام در سال جاری بیان کرد: این پیام پس از گذشت بیش از هشت دهه، بار دیگر با عنوان «باید برخاست» مورد توجه قرار گرفته و سرود مرتبط با آن نیز توسط محمدی‌پناه در هیئت انصار ولایت یزد اجرا شده است؛ اقدامی که زمینه توجه بیشتر به این میراث تاریخی و بازتاب آن در سطح گسترده‌تر را فراهم کرده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد با تأکید بر ضرورت تبیین ابعاد این سند تاریخی گفت: حفظ و بازخوانی این پیام در طول ۸۲ سال، بخشی از پیوند تاریخی یزد با مفهوم قیام برای خدا را نشان می‌دهد و اکنون فرصتی فراهم شده است تا این میراث در قالب یک کنگره ملی به جامعه معرفی شود.

صداقت خاطرنشان کرد: در همین راستا، دبیرخانه کنگره ملی «باید برخاست» در یزد شکل گرفته و پوستر فراخوان آثار مرتبط با این موضوع نیز رونمایی می‌شود. کنگره اصلی اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۶ و هم‌زمان با سالگرد شمسی صدور این پیام تاریخی در یزد برگزار خواهد شد.

وی از علاقه‌مندان خواست با مطالعه این پیام تاریخی، در بازخوانی مفاهیم آن مشارکت کنند و افزود: این سند از جمله اسناد تاریخی مرتبط با شکل‌گیری نهضت امام خمینی(ره) است که در یزد به امانت نگهداری شده و می‌تواند زمینه‌ای برای شناخت بیشتر پیوند تاریخی این استان با اندیشه قیام برای خدا باشد.