حسن اکبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به مناسبت روز غار پاک اظهار کرد: غارها علاوه بر ارزش‌های علمی و زمین‌شناختی، زیستگاه گونه‌های مختلف جانوری و بخشی از تنوع زیستی مناطق مختلف کشور هستند.

وی افزود: ورود بی‌ضابطه گردشگران، رهاسازی زباله، تخریب سازندهای غاری و تغییر شرایط طبیعی غارها می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به این زیست‌بوم‌ها وارد کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد با بیان اینکه برخی سازندهای غاری طی هزاران سال شکل گرفته‌اند، گفت: تخریب این ساختارها ممکن است در مدت کوتاهی رخ دهد، اما بازسازی طبیعی آنها بسیار زمان‌بر یا حتی غیرممکن است.

اکبری پاکسازی غارها، جلوگیری از رهاسازی زباله، خودداری از لمس و تخریب سازندهای طبیعی و رعایت ضوابط بازدید را از الزامات حفاظت از غارها دانست و افزود: روز غار پاک فرصت مناسبی برای افزایش آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ طبیعت‌گردی مسئولانه است.

وی همکاری دستگاه‌های مسئول، جوامع محلی، غارنوردان، طبیعت‌گردان و تشکل‌های محیط زیستی را برای حفاظت از این زیست‌بوم‌ها ضروری دانست و گفت: توجه به غارها می‌تواند در حفظ تنوع زیستی و میراث طبیعی کشور نقش مؤثری داشته باشد.