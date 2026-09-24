حسن اکبری در گفتوگو با خبرنگار مهر به مناسبت روز غار پاک اظهار کرد: غارها علاوه بر ارزشهای علمی و زمینشناختی، زیستگاه گونههای مختلف جانوری و بخشی از تنوع زیستی مناطق مختلف کشور هستند.
وی افزود: ورود بیضابطه گردشگران، رهاسازی زباله، تخریب سازندهای غاری و تغییر شرایط طبیعی غارها میتواند آسیبهای جبرانناپذیری به این زیستبومها وارد کند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد با بیان اینکه برخی سازندهای غاری طی هزاران سال شکل گرفتهاند، گفت: تخریب این ساختارها ممکن است در مدت کوتاهی رخ دهد، اما بازسازی طبیعی آنها بسیار زمانبر یا حتی غیرممکن است.
اکبری پاکسازی غارها، جلوگیری از رهاسازی زباله، خودداری از لمس و تخریب سازندهای طبیعی و رعایت ضوابط بازدید را از الزامات حفاظت از غارها دانست و افزود: روز غار پاک فرصت مناسبی برای افزایش آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ طبیعتگردی مسئولانه است.
وی همکاری دستگاههای مسئول، جوامع محلی، غارنوردان، طبیعتگردان و تشکلهای محیط زیستی را برای حفاظت از این زیستبومها ضروری دانست و گفت: توجه به غارها میتواند در حفظ تنوع زیستی و میراث طبیعی کشور نقش مؤثری داشته باشد.
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