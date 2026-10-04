وزیر انرژی آمریکا مدعی افزایش عرضه نفت از تنگه هرمز شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا که در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره این کشور شکست هم حزبی های جمهوریخواه خود را حتمی می داند، کوشید بخشی از شکست های دولت کشورش علیرغم صرف هزینه ده ها میلیارد دلاری در تجاوز علیه تهران را اینگونه توجیه کند: روند افزایش عرضه [انرژی] از طریق تنگه هرمز در هفته‌های اخیر ادامه داشته است!

کریس رایت، در تلاش برای توجیه بخشی از مشکلات اقتصادی ایجاد شده در این کشور به دلیل تبعات تجاوز پرهزینه ترامپ به ایران، با طرح ادعایی مضحک مدعی شد: رئیس‌ جمهور ترامپ همچنان به اعمال فشار همزمان دیپلماتیک و نظامی بر ایران ادامه می‌دهد!

وی که می کوشد در خصوص ناتوانی های دولت کشورش فرافکنی کند، به شبکه سی‌بی‌اس نیوز گفت: تصمیم چین برای توقف صادرات گازوئیل و بنزین بر بازارها تأثیر گذاشته است. اروپا ذخایر عظیمی از گازوئیل در اختیار دارد؛ بخشی از آن می‌ تواند برای کاهش قیمت‌ های جهانی آزاد شود.

این در حالیست که تمامی رسانه های جریان اصلی در جهان و نیز تعداد زیادی از مقامات کشورهای مختلف به شدت از افزایش قیمت سوخت در کشورهای غربی که به دلیل تبعات تجاوز پرهزینه ترامپ به ایران، روی داده است، انتقاد کرده اند.