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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۳

جدیدترین اقدام ترامپ برای فرار از تبعات جنگ علیه ایران

جدیدترین اقدام ترامپ برای فرار از تبعات جنگ علیه ایران

با افزایش  بی سابقه قیمت گازوئیل در آمریکا به دلیل جنگ علیه ایران ترامپ مجوز استفاده از گازوئیل قرمز رنگ معاف از مالیات را برای تمام شهروندان این کشور صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدی البلد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با امضای دستور اجرایی به تمام شهروندان این کشور اجازه داد از گازوئیل قرمز رنگ که معاف از مالیات بوده و معمولا برای ماشین آلات کشاورزی به کار برده می شود استفاده کنند.

این اقدام ترامپ بعد از افزایش شدید قیمت سوخت به ویژه گازوئیل به دلیل تجاوز علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز آن هم چند هفته مانده به انتخابات میان دوره ای آمریکا صورت می گیرد.

پیش از این مجوز استفاده از گازوئیل قرمز رنگ تنها در خارج از مسیرهای هموار داده می شد و خرید آن معاف از مالیات بود.

قیمت گازوئیل در آمریکا از رقم بی سابقه ۶ دلار در هر گالن طی هفته های گذشته عبور کرده است.

کد مطلب 6969328

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