به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بار دیگر به تقابل با تهران پرداخت.
در حالی که جنگ علیه ایران به بیش از یک سال رسیده و هیچ دستاورد راهبردی برای واشنگتن نداشته است، رئیس جمهور جنگ افروز آمریکا با تکرار ادعاهای خود مدعی شد: «ایران وضعیت بدی دارد و تسلیم خواهد شد.»
ترامپ در حالی درباره وضعیت تنگه هرمز اظهارنظر کرد که این آبراه توسط ایران بسته شده و تهران طرحی هفتروزه برای بازگشایی آن از طریق میانجی قطری ارائه داده است.
با این حال، وی مدعی شد که واشنگتن نفت بیشتری از این تنگه خارج کرده است.
در سوی دیگر میدان، «گوین نیوسام»، فرماندار کالیفرنیا، با به چالش کشیدن سیاستهای ترامپ، در صفحه شخصی خود نوشت: «تنها در عرض هفت ماه، جنگافروزی بیمحابای ترامپ علیه ایران، بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار هزینه اضافی سوخت بر دوش مردم آمریکا گذاشته است.»
وی در همین راستا دستور تعلیق الزام استفاده از بنزین با ترکیب تابستانی را صادر کرد تا بلکه بار تورمی سوخت کاهش یابد.
این تناقضگوییها و سردرگمی در سیاست خارجی دولت آمریکا در آستانه انتخابات میاندورهای کنگره، عمق بیاعتمادی تهران به واشنگتن را بیش از پیش نمایان کرده و حتی صدای بخشی از جمهوریخواهان از جمله برخی اطرافیان جیدی ونس را نیز درآورده است.
نظر شما