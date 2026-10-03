به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، اسکات بسنت وزیر خزانه‌ داری آمریکا امروز شنبه در تلاش برای توجیه افکار عمومی کشورش در خصوص تبعات تجاوز پرهزینه به ایران، ادعا کرد: ما عبور ۱.۱ میلیارد بشکه نفت از تنگه هرمز را تسهیل کردیم، در حالی که ایران حتی یک بشکه هم نتوانست صادر کند.

وزیر خزانه‌داری آمریکا که می کوشد مشکلات عدیده هم حزبی های جمهوریخواهش در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره را به گونه ای توجیه کند، مدعی شد: برای نخستین بار از زمان آغاز صادرات نفت توسط ایران، این کشور در هفته جاری هیچ‌ گونه صادرات نفتی نخواهد داشت! ما در حال منزوی کردن ایران در سطحی بی‌ سابقه هستیم!

وی بار دیگر وعده داد: بر پیامدهای جنگ با ایران غلبه خواهیم کرد و شاهد افزایش عرضه نفت و کاهش قیمت‌ ها خواهیم بود!

اسکات بسنت در ادامه به آکسیوس گفت: کاری که ما نخواهیم کرد این است که مانند دولت بایدن به مردم آمریکا بگوییم چقدر شرایطشان خوب بوده است. من درک می‌کنم؛ گاهی احساس می‌کنم مثل یک پزشک اورژانس هستم. مردم آمریکا زیر چرخ‌های سنگین تورم له شده‌اند.