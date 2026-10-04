محمدعلی اله‌دادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ثبت‌نام آزمون استخدامی افراد دارای معلولیت از چهارم مهرماه آغاز شده و تا پایان روز دوشنبه(فردا) ۱۳ مهرماه ادامه دارد.

وی افزود: دفترچه راهنمای ثبت‌نام از طریق وب‌سایت جهاد دانشگاهی منتشر شده و مهلت ثبت‌نام تمدید نخواهد شد؛ همچنین آزمون کتبی روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه برگزار می‌شود.

اله دادی تصریح کرد: در این آزمون، ۳۰ موقعیت شغلی در ۳۲ دستگاه اجرایی پیش‌بینی شده و متقاضیان دارای کارت معلولیت و تحت پوشش سازمان بهزیستی می‌توانند با مدارک تحصیلی از مقطع فوق‌دیپلم تا دکترا در رشته‌های مورد نیاز در آزمون شرکت کنند.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی ادامه داد: در مجموع ۵۴ نفر از افراد دارای معلولیت در استان مرکزی در دستگاه‌هایی از جمله بهزیستی، آموزش و پرورش، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه پذیرفته خواهند شد.

وی تاکید کرد: افراد دارای معلولیت فاقد کارت معلولیت، در فرصت باقی‌مانده با مراجعه به ادارات بهزیستی شهرستان‌ها نسبت به تشکیل پرونده و دریافت کارت معلولیت اقدام کنند تا امکان بهره‌مندی از ظرفیت این آزمون برای آنان فراهم شود.