اله دادی: ۳۷۰ مددجوی بهزیستی مرکزی صاحب مسکن شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی اله دادی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: ۱۱ هزار و ۱۶۲ زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی استان قرار دارند و خدمات حمایتی، مستمری و توانمندسازی دریافت میکنند.
وی افزود: از مجموع جامعه هدف، چهار هزار و ۵۴۷ خانوار زن سرپرست خانوار تحت حمایت بهزیستی استان هستند و خدمات مختلفی به آنان ارائه میشود.
اله دادی تصریح کرد: یکی از گروههای مورد حمایت بهزیستی، خانوادههای دارای فرزند دوقلو، سهقلو و بیشتر هستند که حمایت از آنها صرفاً به دهکهای پایین درآمدی محدود نمیشود.
وی ادامه داد: خانوادههای دارای فرزند دوقلو تا دهک چهارم از کمکهای مالی برخوردار میشوند و خانوادههای دارای فرزند دوقلو و بیشتر تا دهک هفتم نیز تا سن دبستان تحت حمایت قرار میگیرند و مستمری و حمایتهای غیرمستمر دریافت میکنند.
مدیرکل بهزیستی استان مرکزی تاکید کرد: طی پنج سال اخیر، ۱۴ نفر از فرزندانی که در مراکز بهزیستی زندگی میکردند ترخیص شده و به زندگی مستقل وارد شدهاند که این موضوع از سختترین و در عین حال ارزشمندترین اقدامات حوزه بهزیستی است.
وی افزود: در سال گذشته و پنج ماهه سال جاری نیز ۳۶ فرزندخوانده به خانوادههای متقاضی تحویل داده شدهاند.
بیش از ۱۰ هزار نفر آموزشهای مهارتی و سلامت روان دریافت کردند
مدیرکل بهزیستی استان مرکزی گفت: در حوزه آموزش، ۱۰ هزار و ۱۸۷ نفر در زمینه مهارتهای زندگی، سلامت روان و آموزشهای مهارتی از خدمات بهزیستی بهرهمند شدهاند.
وی افزود: در مرکز مشاوره تلفنی«۱۴۸۰» ۶ هزار و ۹۱۶ نفر از خدمات مشاورهای استفاده کردهاند.
الهدادی تصریح کرد: از ابتدای سال گذشته تاکنون، ۱۸ هزار و ۸۲۰ نفر از خدمات تلفنی خط ۱۲۳ و مداخلات حضوری کارشناسان اورژانس اجتماعی در زمینه بحرانهای فردی، خانوادگی و اجتماعی بهرهمند شدهاند.
وی افزود: از ابتدای سال تاکنون ۷۵۹ نفر از خدمات کمپهای ترک اعتیاد یا مراکز بهبودی اقامتی در سراسر استان استفاده کردهاند.
۲ هزار و ۳۸۷ نفر از حق پرستاری بهزیستی مرکزی بهرهمندند
مدیرکل بهزیستی استان مرکزی با اشاره به جامعه تحت پوشش حوزه توانبخشی گفت: ۱۷ هزار و ۵۹۸ نفر از افراد دارای معلولیت، مستمریبگیر بهزیستی هستند و به خانوادههای دارای افراد نیازمند مراقبت نیز خدمات مختلف ارائه میشود.
وی افزود: در حال حاضر دو هزار و ۳۸۷ نفر از حق پرستاری بهزیستی استفاده میکنند و ۶۱۹ نفر از افراد دارای ضایعه نخاعی که عمدتاً در منزل نگهداری میشوند، ماهانه حق پرستاری دریافت میکنند که مبلغ این کمکهزینه برای هر نفر ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.
اله دادی تصریح کرد: طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) از دیگر برنامههای اثرگذار بهزیستی است که با هدف شناسایی افراد نیازمند خدمات و معلولانی که از خدمات بهزیستی بهرهمند نیستند اجرا میشود و تاکنون به ۹ هزار و ۵۱۷ نفر خدمات ارائه کرده است.
وی ادامه داد: غربالگری بینایی و شنوایی نیز از برنامههای مهم پیشگیری از معلولیت است و امسال ۴۵ هزار و ۸۵۶ نفر تحت پوشش خدمات غربالگری بینایی قرار گرفتهاند.
مدیرکل بهزیستی استان مرکزی تاکید کرد: در حوزه غربالگری شنوایی سه هزار و ۵۲۷ نفر برای پیشگیری از ناشنوایی مورد غربالگری قرار گرفتهاند.
وی با اشاره به خدمات مراکز شبانهروزی و روزانه توانبخشی گفت: در مراکز شبانهروزی توانبخشی از جمله مراکز سالمندان و مراکز نگهداری افراد دارای معلولیت، دو هزار و ۱۳۷ نفر خدمات دریافت میکنند و در مراکز روزانه توانبخشی نیز یکهزار و ۳۵۰ نفر تحت پوشش هستند.
اله دادی بیان کرد: تاکنون ۳۷۰ نفر از جامعه هدف بهزیستی با حمایتهای انجامشده صاحب مسکن شدهاند و در حال حاضر یکهزار و ۱۳ واحد مسکونی نیز در دست اقدام است که شامل واحدهای مسکن ملی، مسکن بنیاد مسکن و واحدهای خودساخته میشود.
مدیرکل بهزیستی استان مرکزی با اشاره به حمایتهای بیمهای از جامعه هدف گفت: ۷۷۰ نفر از بیمه زنان خانهدار، ۷۸۲ نفر از بیمه روستایی و عشایری و یکهزار و ۱۵۴ نفر از بیمه خویشفرمایی استفاده میکنند.
وی تصریح کرد: ۳۵۱ نفر از تسهیلات خوداشتغالی بند ۷۱ و ۳۲۲ نفر نیز از تسهیلات بند ۷۲ تبصره ۲ قانون بودجه سال گذشته استفاده کردهاند.
اله دادی افزود: با توجه به ابلاغ اعتبارات اشتغال در سال جاری، بر اساس آمار دبیرخانه بهزیستی، استان مرکزی در جذب اعتبارات اشتغال در میان دستگاههای اجرایی استان رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.
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