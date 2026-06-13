روند استانداردسازی مراکز سالمندان در مرکزی دستور کار ویژه است

محمدعلی اله دادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان مرکزی در شمار استانهای سالمند کشور قرار دارد و بر اساس آمار، حدود ۲۲۰ هزار نفر معادل ۱۴.۷ درصد جمعیت یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفری استان را سالمندان تشکیل میدهند.
وی افزود: شهرستان آشتیان با سهم ۲۰ درصدی سالمندان، سالمندترین شهرستان مرکزی و ساوه با هفت و ۷۲ صدم درصد، جوانترین شهرستان این استان به شمار میرود.
اله دادی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۰ مرکز نگهداری سالمندان در سطح استان مرکزی فعال است که ۹ مرکز آن به صورت شبانهروزی در اراک به این جامعه هدف خدمات ارائه میکنند.
مدیرکل بهزیستی استان مرکزی تاکید کرد: در بخش بانوان، یکی از مراکز نگهداری سالمندان با ظرفیت ۱۰۰ نفر، هماکنون ۷۴ نفر را تحت پوشش قرار داده است.
وی افزود: مرکز خیریه اراک با ظرفیت ۴۸ نفر در حال فعالیت است و یک مرکز نیز با ظرفیت تکمیلشده ۱۰ نفر خدمات ارائه میکند و در مرکز دیگری با ظرفیت ۷۰ نفر، تاکنون ۳۵ نفر پذیرش شدهاند.
اله دادی بیان کرد: اجرای استانداردسازی مراکز بر اساس ماده ۱۷ قانون توسعه، به عنوان یک تکلیف قانونی در دستور کار قرار گرفته و از سال ۱۴۰۳ با پیگیریهای بهزیستی استان آغاز شده است.
مدیرکل بهزیستی استان مرکزی گفت: در حوزههای اطلاعرسانی، زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری، نیروی انسانی و کیفیت ارائه خدمات، فاصله معناداری با استانداردهای مطلوب وجود دارد.
اله دادی ادامه داد: هزینه بالای مناسبسازی، محدودیت منابع مالی، کمبود نیروی متخصص، فرسودگی برخی ساختمانها و نقص تجهیزات ایمنی از مهمترین چالشهای مراکز نگهداری سالمندان در استان مرکزی است.
وی تاکید کرد: با وجود چالشهای موجود، روند استانداردسازی مراکز سالمندان، معلولان و سایر مراکز تحت پوشش بهزیستی با جدیت در دستور کار قرار دارد.
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