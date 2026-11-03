خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: همزمان با فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، شهرستان ساوه نیز آماده برگزاری مراسم این روز تاریخی با حضور اقشار مختلف مردم، دانش‌آموزان و مسئولان می‌شود.

روزی که با یادآوری سه رویداد مهم تاریخ معاصر ایران، نماد استقلال‌خواهی، استکبارستیزی و ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه‌طلبی قدرت‌های خارجی به شمار می‌رود و فرصتی برای بازخوانی این مفاهیم و انتقال پیام‌های تاریخی آن به نسل جدید است.

اعزام ۴۴۰ دانش‌آموز شهرستان ساوه به اردوهای راهیان نور

فرماندار ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت یوم‌الله ۱۳ آبان اظهار کرد: این روز از مناسبت‌های مهم و اثرگذار در تاریخ انقلاب اسلامی است و یادآور رویدادهایی است که نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری هویت انقلابی، استقلال‌طلبی و استکبارستیزی ملت ایران داشته‌اند.

مهدی حسینی افزود: به همین مناسبت، برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم ۱۳ آبان با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی، مجموعه آموزش و پرورش، سپاه و سایر بخش‌های مرتبط در شهرستان ساوه انجام شده و تلاش داریم این مراسم با حضور گسترده مردم و اقشار مختلف جامعه برگزار شود.

فرماندار ویژه شهرستان ساوه با تأکید بر ضرورت حضور آگاهانه نسل نوجوان و جوان در برنامه‌های این مناسبت تصریح کرد: دانش‌آموزان به‌عنوان بخش مهمی از سرمایه انسانی کشور، نقش مؤثری در تداوم ارزش‌های ملی و فرهنگی دارند و آشنایی آنان با وقایع تاریخی ۱۳ آبان و مفاهیم مرتبط با استقلال، هویت ملی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

حسینی با اشاره به میزبانی ساوه از پیکر مطهر شهید گمنام تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه، پیکر مطهر این شهید والامقام در قالب مراسم تشییع خودرویی از میدان شهید سلیمانی به سمت محل برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان منتقل می‌شود.

وی ادامه داد: پیکر مطهر این شهید گمنام تا روز جمعه میهمان مردم شهرستان ساوه خواهد بود و برنامه‌های استقبال و بزرگداشت مقام شامخ شهدا با مشارکت مجموعه‌های فرهنگی و اجرایی برگزار می‌شود.

فرماندار ساوه با بیان اینکه حضور پیکر مطهر شهید گمنام در میان مردم فرصتی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است، گفت: زنده نگه داشتن یاد شهدا و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های جدید، نیازمند برنامه‌ریزی مستمر و بهره‌گیری از ظرفیت مدارس، مراکز فرهنگی و تشکل‌های مردمی است.

حسینی همچنین از برنامه‌ریزی برای اعزام ۴۴۰ دانش‌آموز شهرستان ساوه به اردوهای راهیان نور خبر داد و افزود: این اردوها بستر مناسبی برای آشنایی نسل نوجوان با مناطق عملیاتی دفاع مقدس، رشادت‌های رزمندگان و ابعاد مختلف تاریخ معاصر کشور فراهم می‌کند.

فرماندار ویژه شهرستان ساوه بر اهمیت مشارکت عمومی در برنامه‌های فرهنگی و ملی تأکید کرد و گفت: حضور و همراهی مردم، تشکل‌های مردمی، فرهنگیان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها نقش مهمی در برگزاری منسجم مراسم و تقویت سرمایه اجتماعی شهرستان دارد.

۱۳ آبان نماد ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه‌طلبی قدرت‌های استکباری است

امام جمعه ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه ۱۳ آبان در تاریخ انقلاب اسلامی اظهار کرد: این روز با سه رویداد مهم تاریخی شامل تبعید امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ پیوند خورده و به همین دلیل در حافظه تاریخی ملت ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

حجت الاسلام جعفر رحیمی افزود: ۱۳ آبان فرصتی برای بازخوانی تاریخ مبارزات ملت ایران و تبیین دلایل شکل‌گیری روحیه استقلال‌طلبی و مقابله با سلطه‌جویی در میان نسل‌های مختلف جامعه است و نباید اجازه داد مفاهیم و پیام‌های این مناسبت در گذر زمان کمرنگ شود.

امام جمعه ساوه با تأکید بر نقش نسل نوجوان و جوان در پاسداشت ارزش‌های ملی و تاریخی تصریح کرد: دانش‌آموزان از مخاطبان اصلی برنامه‌های ۱۳ آبان هستند و باید با استفاده از ظرفیت مدارس، مراکز فرهنگی و برنامه‌های تبیینی، زمینه آشنایی عمیق‌تر آنان با تاریخ انقلاب اسلامی و تحولات کشور فراهم شود.

حجت الاسلام رحیمی با اشاره به ضرورت حضور آگاهانه مردم در مراسم ۱۳ آبان تصریح کرد: حضور اقشار مختلف مردم در مناسبت‌های ملی و انقلابی، علاوه بر بازتاب مشارکت اجتماعی، فرصتی برای انتقال مفاهیم تاریخی و تقویت همبستگی ملی است.

وی همچنین با اشاره به میزبانی شهرستان ساوه از پیکر مطهر شهید گمنام تاکید کرد: حضور پیکر مطهر شهدا در میان مردم، یادآور فداکاری‌ها و ازخودگذشتگی‌هایی است که برای حفظ استقلال، امنیت و سربلندی کشور صورت گرفته و این فرصت باید زمینه‌ای برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، به‌ویژه در میان نسل جوان باشد.

امام جمعه ساوه ادامه داد: تقارن مراسم ۱۳ آبان با حضور پیکر مطهر شهید گمنام، ظرفیت معنوی و فرهنگی ارزشمندی برای شهرستان ایجاد می‌کند و انتظار می‌رود مردم و مسئولان با مشارکت و همراهی در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، میزبان شایسته‌ای برای این شهید والامقام باشند.

حجت الاسلام رحیمی همچنین بر اهمیت تبیین صحیح رویدادهای تاریخی تأکید کرد و گفت: انتقال مفاهیم انقلاب اسلامی به نسل جدید باید با زبان مناسب، استدلال، آگاهی‌بخشی و توجه به پرسش‌های جوانان انجام شود تا زمینه شناخت دقیق‌تر آنان از تاریخ و تحولات کشور فراهم شود.

وی با دعوت از مردم، دانش‌آموزان، فرهنگیان و خانواده‌ها برای حضور در مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان، بر ضرورت حفظ وحدت، تقویت آگاهی تاریخی و مشارکت اجتماعی در پاسداشت مناسبت‌های ملی تأکید کرد.

۱۳ آبان نماد استکبارستیزی و بیداری ملت ایران است

معاون سرگروه آموزشی آموزش و پرورش ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی اظهار کرد: این روز یادآور سه رویداد مهم و سرنوشت‌ساز در تاریخ انقلاب اسلامی است که هر یک نقش مهمی در شکل‌گیری هویت انقلابی و استقلال‌طلبی ملت ایران داشته‌اند.

سارا خسروی با بیان اینکه ۱۳ آبان فرصتی برای بازخوانی ارزش‌های انقلاب اسلامی و انتقال آن به نسل جوان است، افزود: دانش‌آموزان به‌عنوان آینده‌سازان کشور باید با شناخت درست از تاریخ معاصر، روحیه استکبارستیزی، استقلال‌طلبی و مسئولیت‌پذیری را در خود تقویت کنند.

خسروی با تأکید بر نقش مهم مدارس در تبیین مناسبت‌های ملی و انقلابی تصریح کرد: آموزش و پرورش علاوه بر رسالت علمی و تربیتی، وظیفه دارد با برنامه‌های فرهنگی و آموزشی، زمینه آشنایی نسل جدید با آرمان‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی را فراهم کند.

وی ادامه داد: برگزاری مراسم فرهنگی، نشست‌های بصیرتی، مسابقات دانش‌آموزی و برنامه‌های تبیینی می‌تواند در افزایش آگاهی دانش‌آموزان نسبت به اهمیت ۱۳ آبان و پیام‌های تاریخی آن مؤثر باشد.

معاون سرگروه آموزشی آموزش و پرورش ساوه تصریح کرد: ۱۳ آبان تنها یک مناسبت در تقویم نیست، بلکه فرصتی برای تقویت وحدت ملی، آگاهی سیاسی و تجدید پیمان با آرمان‌های استقلال، آزادی و عزت ایران اسلامی است.

۱۳ آبان؛ فرصتی برای بازخوانی هویت ملی و نقش‌آفرینی نسل نو

کارشناس مسائل فرهنگی نیز در گفتگو با خبرنگارمهر، با تأکید بر ضرورت بازتعریف مناسبت‌های ملی متناسب با نگاه و نیاز نسل جدید گفت: ۱۳ آبان فراتر از یک مناسبت تاریخی، فرصتی برای تبیین مفاهیم استقلال‌خواهی، استکبارستیزی و تقویت هویت ملی در میان دانش‌آموزان است.

عاطفه عسگری با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از شیوه‌های نوین آموزشی و رسانه‌ای افزود: تبیین ریشه‌های تاریخی این مناسبت با زبان منطقی، مستند و متناسب با دغدغه‌های نوجوانان، مانع شکل‌گیری روایت‌های تحریف‌شده می‌شود و زمینه درک عمیق‌تر رویدادهای تاریخی را فراهم می‌کند.

عسگری همچنین تصریح کرد: دانش‌آموزان باید با نقش‌آفرینی فعال در عرصه‌های علمی، فناوری و فرهنگی، مفهوم استقلال و پیشرفت کشور را در عمل محقق کنند.

وی گفت: فراهم‌کردن فضای گفتگو، استفاده از ظرفیت‌های هنری و شنیدن مطالبات نوجوانان، می‌تواند ۱۳ آبان را به فرصتی برای افزایش آگاهی تاریخی و مشارکت نسل جدید در ساخت آینده کشور تبدیل کند.