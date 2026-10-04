خیال خراسان جنوبی از گاز زمستانی راحت شد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان محمودی شامگاه یکشنبه در شورای اداری خراسان جنوبی اظهار کرد: با وجود تداوم ناترازی گاز در کشور، اقدامات انجام‌شده برای تقویت زیرساخت انتقال گاز استان موجب شده خراسان جنوبی در زمستان امسال با نگرانی از بابت قطعی گاز بخش خانگی مواجه نباشد.

وی با اشاره به شرایط تولید و مصرف گاز در کشور افزود: سال گذشته تولید گاز کشور به حدود ۸۷۵ میلیون مترمکعب رسید، اما بیش از ۷۰ درصد این میزان در دوره اوج مصرف در بخش‌های خانگی، صنعتی و تجاری مصرف شد که نشان‌دهنده اهمیت مدیریت مصرف در ماه‌های سرد سال است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی با اشاره به کاهش ظرفیت تولید گاز کشور بیان کرد: در پی حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به تأسیسات پارس جنوبی، چهار پالایشگاه آسیب دید و حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز کشور کاهش یافت که با اقدامات انجام‌شده حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب آن مجدداً احیا شده است.

محمودی ادامه داد: همچنان حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب کاهش ظرفیت تولید وجود دارد و بر اساس شرایط فعلی، تولید گاز کشور در سال جاری حداکثر بین ۷۰۰ تا ۷۱۰ میلیون مترمکعب خواهد بود؛ در حالی که مصرف بخش‌های خانگی، صنعتی، جزء و تجاری در اوج مصرف سال گذشته به حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب رسید.

وی با بیان اینکه این شرایط فشار بیشتری بر نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ وارد می‌کند، گفت: صنایع فولاد و پتروشیمی و نیروگاه‌ها با محدودیت بیشتری در دریافت گاز مواجه خواهند بود و لازم است سایر بخش‌ها نیز با کاهش مصرف، به مدیریت ناترازی کمک کنند.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی میزان ناترازی موجود را حدود ۳۸۰ میلیون مترمکعب اعلام کرد و افزود: حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب ناترازی از سال‌های گذشته وجود داشت و کاهش ۱۳۰ میلیون مترمکعبی ظرفیت تولید نیز به آن اضافه شده است.

محمودی با اشاره به شرایط استان‌های مختلف کشور اظهار کرد: حدود ۱۱ استان در معرض محدودیت گاز قرار دارند و برخی استان‌های شمالی از جمله خراسان شمالی، گلستان و مازندران حتی ممکن است با محدودیت در بخش خانگی مواجه شوند.

وی در ادامه به وضعیت متفاوت خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات استان در سال‌های گذشته، محدودیت در زیرساخت انتقال گاز به دلیل موقعیت شرقی آن بود که تکمیل فاز دوم خط انتقال گاز ۳۶ اینچ به عنوان یکی از مطالبات مهم استان در دستور کار قرار گرفت.

محمودی افزود: اجرای این خط با پیگیری‌های انجام‌شده و در شرایط اقتصادی موجود طی حدود یک سال انجام شده و بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، فاز دوم خط انتقال گاز ۳۶ اینچ حداکثر تا پایان آبان‌ماه به بهره‌برداری می‌رسد.

وی تأکید کرد: با بهره‌برداری از این خط، خراسان جنوبی از جمع استان‌هایی که در سال‌های گذشته احتمال قطعی گاز آنها مطرح بود، خارج می‌شود و با تدابیر اتخاذشده، قطعی گاز بخش خانگی استان در زمستان امسال پیش‌بینی نمی‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی البته تصریح کرد: تقویت خط انتقال به معنای برطرف شدن ناترازی گاز کشور نیست و فاصله میان تولید و مصرف همچنان وجود دارد؛ بنابراین صرفه‌جویی و مصرف بهینه باید از سوی مردم و دستگاه‌های اجرایی جدی گرفته شود.

محمودی از اقدامات پیشگیرانه برای ورود به فصل سرد نیز خبر داد و گفت: مکاتبات لازم انجام شده و مانورهای مختلف برای آمادگی دستگاه‌ها برگزار شده است.

وی افزود: تأمین سوخت دوم برای مرغداری‌ها، بخش کشاورزی و برخی صنایع نیز مورد تأکید قرار گرفته و دستگاه‌های مسئول باید سوخت جایگزین را به‌موقع تأمین کنند تا در صورت اعمال محدودیت برای مصرف گاز، فعالیت این واحدها دچار اختلال نشود.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی همچنین به اقدامات انجام‌شده در دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: تاکنون ۵۶۰ موتورخانه در دستگاه‌های اجرایی استان هوشمندسازی شده است.

محمودی افزود: بیش از سه هزار و ۸۰۰ واحد موتورخانه در خراسان جنوبی وجود دارد و هوشمندسازی آنها با اولویت دستگاه‌های اجرایی در حال پیگیری است؛ اقدامی که می‌تواند در کاهش مصرف گاز نقش مؤثری داشته باشد.

وی در پایان با تأکید بر نقش مردم در عبور از فصل سرد گفت: تقویت زیرساخت انتقال گاز، اقدامات پیشگیرانه و هوشمندسازی موتورخانه‌ها در کنار مدیریت مصرف می‌تواند به عبور مطمئن از زمستان کمک کند و همکاری همه بخش‌ها برای کنترل مصرف همچنان ضروری است.