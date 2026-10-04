به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیان‌مهر شامگاه یکشنبه در نشست هماهنگی ذخیره‌سازی و تأمین سوخت جایگزین استان اظهار کرد: دستگاه‌های متولی باید پیش از آغاز فصل سرما، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای ذخیره‌سازی و تأمین سوخت جایگزین را به‌طور کامل اجرا کنند تا در صورت بروز ناترازی یا اختلال در شبکه انرژی، فعالیت واحدهای ضروری با مشکل مواجه نشود.

وی با اشاره به ضرورت آمادگی نانوایی‌ها در شرایط بحرانی افزود: پایش وضعیت سوخت‌رسانی به نانوایی‌های ۱۰ شهرستان استان انجام شده و هدف این است که این واحدها امکان استفاده از سه منبع سوخت شامل گاز شهری، گازوئیل و گاز مایع را داشته باشند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان ادامه داد: نانوایی‌ها باید با تأمین مخازن و تجهیزات استاندارد، ذخیره مطمئن سوخت مورد نیاز خود را ایجاد کنند و استفاده از ظروف و تجهیزات غیراستاندارد برای نگهداری سوخت به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

کیان‌مهر با بیان اینکه مدیریت سوخت جایگزین تنها به ایجاد ذخیره اولیه محدود نمی‌شود، گفت: یکی از الزامات اصلی در شرایط بحران، پیش‌بینی سازوکار تأمین مجدد سوخت پس از مصرف ذخایر اولیه است و در همین راستا باید ناوگان پشتیبان مشخص و مسیرهای توزیع و سوخت‌رسانی از پیش تعیین و پهنه‌بندی شوند.

وی افزود: با اجرای این برنامه، در صورت بروز بحران یا افزایش نیاز، امکان شارژ مجدد ذخایر و توزیع سوخت بدون وقفه فراهم خواهد شد و واحدهای تولیدی و خدماتی ضروری می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان همچنین بر مدیریت دقیق سوخت حمایتی تأکید کرد و گفت: سوخت اختصاص‌یافته باید صرفاً در اختیار واحدهای فعال و مشمول قرار گیرد و دستگاه‌های مسئول باید با نظارت مستمر، از انحراف سهمیه‌ها و عرضه خارج از شبکه جلوگیری کنند.

کیان‌مهر خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات، ایجاد یک زنجیره پایدار برای ذخیره‌سازی، توزیع و تأمین مجدد سوخت است تا در شرایط بحران انرژی، روند تولید و تأمین نیازهای اساسی مردم با کمترین اختلال ادامه پیدا کند.