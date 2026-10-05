نیما حسین زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر از پیگیری برای رهاسازی پنج گونه ماهیان خاویاری دریای خزر در پشت سد شهید رجایی ساری خبر داد و گفت: این طرح در صورت نهایی شدن مجوزها، می‌تواند به عنوان یک پایلوت برای ایجاد ذخیره‌گاه‌های ژنتیکی ماهیان خاویاری در سدهای استان‌های ساحلی مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به برنامه‌های در دست پیگیری برای حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان خاویاری اظهار کرد: علاوه بر ذخیره ژنتیکی ماهیان خاویاری در دریای خزر، ایجاد یک ذخیره‌گاه ژنتیکی در محیط‌های پشت سدها نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: با دستور استاندار مازندران، پیگیری‌های لازم برای اجرای این طرح به صورت قانونی و کاملاً علمی آغاز شده و تاکنون حدود پنج نشست با مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست کشور در این زمینه برگزار شده است.

مدیرکل شیلات مازندران ادامه داد: در این نشست‌ها به توافقات خوبی دست پیدا کرده‌ایم و امیدواریم با همراهی شرکت آب منطقه‌ای و سازمان حفاظت محیط زیست کشور، مقدمات اجرای این طرح فراهم شود.

حسین‌زاده با بیان اینکه در مرحله نخست، پشت سد شهید رجایی ساری به عنوان محل پایلوت این طرح مدنظر قرار گرفته است، گفت: هدف این است که پنج گونه ماهیان خاویاری موجود در دریای خزر، پس از طی مراحل قانونی و تأیید الزامات علمی و زیست‌محیطی، در این محدوده رهاسازی شوند.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد چنین ذخیره‌گاه‌هایی می‌تواند به عنوان یک پشتوانه ژنتیکی در کنار دریای خزر عمل کند و در صورت موفقیت طرح، امکان استفاده از این تجربه در دیگر سدهای استان‌های ساحلی نیز وجود خواهد داشت.

مدیرکل شیلات مازندران تأکید کرد: اجرای این طرح نیازمند بررسی‌های دقیق علمی، زیست‌محیطی و اخذ مجوزهای قانونی است و تمام مراحل باید با رعایت الزامات تخصصی و با هماهنگی دستگاه‌های مسئول انجام شود.

حسین‌زاده ابراز امیدواری کرد با ادامه همکاری میان شیلات، محیط زیست و مجموعه آب منطقه‌ای، این طرح به مرحله اجرا برسد و گامی در جهت تقویت ذخایر ژنتیکی و حفاظت بلندمدت از ماهیان خاویاری دریای خزر برداشته شود.