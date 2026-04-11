۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۲۴

رهاسازی بچه‌ماهیان خاویاری در رودخانه‌های مازندران آغاز شد

ساری - عملیات رهاسازی بچه‌ماهیان خاویاری در رودخانه‌های شیلاتی مازندران در چارچوب برنامه‌های ملی بازسازی ذخایر آبزیان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات رهاسازی بچه‌ماهیان خاویاری تکثیرشده در مرکز بازسازی ذخایر شهید رجایی ساری صبح شنبه با حضور جمعی از مسئولان استانی و فعالان حوزه صیادی در رودخانه‌های شاخص استان انجام شد.

نیما حسین زاده مدیرکل شیلات مازندران افزود: این اقدام در راستای اجرای برنامه‌های ملی سازمان شیلات ایران و با هدف حفاظت، بازسازی و تقویت ذخایر ژنتیکی گونه‌های ارزشمند خاویاری دریای خزر صورت گرفت.

وی گفت: همچنین حدود ۷۰۰ هزار قطعه لارو ماهیان خاویاری از مرکز بازسازی ذخایر شهید رجایی ساری به مراکز مشابه در استان‌های گیلان و گلستان منتقل شد تا روند احیای ذخایر طبیعی این گونه‌ها در حوضه جنوبی دریای خزر تسریع شود.

مدیرکل شیلات مازندران گفت: اجرای این برنامه‌ها نقش مهمی در پایداری اکولوژیک، حفظ ذخایر مادری و ارتقای بهره‌وری طرح‌های بازسازی آبزیان دارد و در چارچوب سیاست‌های کلان سازمان شیلات ایران ادامه خواهد یافت.

