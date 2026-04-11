به گزارش خبرنگار مهر، عملیات رهاسازی بچهماهیان خاویاری تکثیرشده در مرکز بازسازی ذخایر شهید رجایی ساری صبح شنبه با حضور جمعی از مسئولان استانی و فعالان حوزه صیادی در رودخانههای شاخص استان انجام شد.
نیما حسین زاده مدیرکل شیلات مازندران افزود: این اقدام در راستای اجرای برنامههای ملی سازمان شیلات ایران و با هدف حفاظت، بازسازی و تقویت ذخایر ژنتیکی گونههای ارزشمند خاویاری دریای خزر صورت گرفت.
وی گفت: همچنین حدود ۷۰۰ هزار قطعه لارو ماهیان خاویاری از مرکز بازسازی ذخایر شهید رجایی ساری به مراکز مشابه در استانهای گیلان و گلستان منتقل شد تا روند احیای ذخایر طبیعی این گونهها در حوضه جنوبی دریای خزر تسریع شود.
مدیرکل شیلات مازندران گفت: اجرای این برنامهها نقش مهمی در پایداری اکولوژیک، حفظ ذخایر مادری و ارتقای بهرهوری طرحهای بازسازی آبزیان دارد و در چارچوب سیاستهای کلان سازمان شیلات ایران ادامه خواهد یافت.
