به گزارش خبرنگار مهر، عملیات رهاسازی بچه‌ماهیان خاویاری تکثیرشده در مرکز بازسازی ذخایر شهید رجایی ساری صبح شنبه با حضور جمعی از مسئولان استانی و فعالان حوزه صیادی در رودخانه‌های شاخص استان انجام شد.

نیما حسین زاده مدیرکل شیلات مازندران افزود: این اقدام در راستای اجرای برنامه‌های ملی سازمان شیلات ایران و با هدف حفاظت، بازسازی و تقویت ذخایر ژنتیکی گونه‌های ارزشمند خاویاری دریای خزر صورت گرفت.

وی گفت: همچنین حدود ۷۰۰ هزار قطعه لارو ماهیان خاویاری از مرکز بازسازی ذخایر شهید رجایی ساری به مراکز مشابه در استان‌های گیلان و گلستان منتقل شد تا روند احیای ذخایر طبیعی این گونه‌ها در حوضه جنوبی دریای خزر تسریع شود.

مدیرکل شیلات مازندران گفت: اجرای این برنامه‌ها نقش مهمی در پایداری اکولوژیک، حفظ ذخایر مادری و ارتقای بهره‌وری طرح‌های بازسازی آبزیان دارد و در چارچوب سیاست‌های کلان سازمان شیلات ایران ادامه خواهد یافت.