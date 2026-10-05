به گزارش خبرنگار مهر، پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس از شرایط فعلی رختکن این تیم رضایت دارد و بر خلاف ابتدای فصل که کاپیتان های تیم را از لیست کنار گذاشت تصمیم دارد رویه ای کاملا متفاوت برای بازیکنان قدیمی و باتجربه فعلی در نظر بگیرد.

پرسپولیس در ابتدای فصل با جدایی چند بازیکن باسابقه خود از جمله امید عالیشاه، سروش رفیعی و میلاد سرلک مواجه شد و تغییراتی در ترکیب نفرات باتجربه رختکن این تیم شکل گرفت. پس از جدایی آنها حالا مدیرعامل پرسپولیس معتقد است شرایط موجود در رختکن مطلوب است و تلاش می‌شود نفرات اثرگذار برای فصل‌های آینده نیز حفظ شوند.

در همین راستا، قرارداد علی علیپور با پرسپولیس به مدت دو فصل تمدید شده است. همچنین مدیریت باشگاه در نظر دارد به‌زودی قرارداد محمدحسین کنعانی‌زادگان، اوستون اورونوف و پیام نیازمند را نیز تمدید کند تا بخش مهمی از استخوان‌بندی فعلی تیم حفظ شود. حضور حدادی در رختکن پرسپولیس و صحبت با بازیکنان نیز در همین چارچوب انجام شده و مدیرعامل باشگاه در تلاش است با حفظ چهره‌های مورد اعتماد کادر فنی، ثبات بیشتری در فضای داخلی تیم ایجاد کند.

کنعانی زادگان و نیازمند قرار است در نیم فصل قرارداد دوساله جدیدی را با باشگاه امضا کنند و اورنوف نیز توافق های لازم را برای بستن قرارداد دو باره با باشگاه داشته است اما هنوز بر سر مبلغ تفاهم لازم نشده است.