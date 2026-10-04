خبر خوش به تارتار رسید؛ سه نفر آماده گلزنی به صنعت نفت

به گزارش خبرنگار مهر، علی علیپور دوره مصدومیت خود را پشت سر گذاشته و دیگر مشکلی از این بابت ندارد تا در صورت صلاحدید کادر فنی، پرسپولیس را در دیدار روز جمعه پیش‌رو مقابل صنعت نفت آبادان همراهی کند.

مهاجم پرسپولیس که طی روزهای گذشته مراحل درمان و آماده‌سازی خود را پشت سر گذاشته است، در حال حاضر شرایط مناسبی دارد و مصدومیت نمی‌تواند مانعی برای حضور او در فهرست سرخپوشان در بازی هفته جاری باشد.

بازگشت علیپور در شرایطی اتفاق افتاده که مهدی تارتار برای انتخاب مهاجم اصلی تیمش با یک «دردسر شیرین» روبه‌رو شده است. پوریا شهرآبادی و ایگور سرگیف نیز در شرایط مطلوب بدنی قرار دارند و آماده حضور در ترکیب پرسپولیس هستند.

به این ترتیب سرمربی سرخپوشان برای انتخاب نفر اصلی خط حمله، دست بازتری خواهد داشت و باید از میان علیپور، شهرآبادی و سرگیف گزینه نهایی خود را برای دیدار برابر صنعت نفت انتخاب کند؛ انتخابی که با توجه به شرایط هر سه مهاجم، می‌تواند یکی از تصمیم‌های مهم تارتار برای این مسابقه باشد.

پرسپولیس از ساعت ۱۷ روز جمعه در چارچوب رقابت‌های هفته هشتم لیگ برتر به مصاف صنعت نفت آبادان خواهد رفت.