به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا مبشری‌نسب اظهار کرد: برای امروز و فردا افزایش سرعت وزش باد پیش‌بینی می‌شود که در برخی ساعات وزش باد شدید همراه با گردوخاک، کاهش کیفیت هوا و احتمال بروز خسارت خواهد بود. ضمن اینکه هم‌اکنون در برخی نقاط استان گردوغبار گزارش شده است.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: برای امروز به ویژه در نیمه شمالی خراسان رضوی افزایش ابر، رگبار باران و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود و احتمال وقوع تگرگ، آبگرفتگی و جاری شدن سیلاب نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: مشهد نیز از امروز با احتمال بارش مواجه است و بیشترین احتمال بارندگی در این شهر از حدود ساعت ۱۳ تا ۱۹ و ۲۰ پیش‌بینی می‌شود.

مبشری‌نسب ادامه داد: کاهش دما که از نیمه شمالی استان آغاز شده، امروز و فردا نیز ادامه خواهد داشت. دمای روزانه در مشهد کاهش محسوسی خواهد داشت به طوری که دمای روزانه مشهد از حدود ۳۷ درجه در روز گذشته به حدود ۲۷ درجه امروز رسیده است.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی با اشاره به دمای شبانه مشهد گفت: دمای شبانه نیز روند کاهشی دارد و از حدود ۱۹ درجه در شب گذشته، امشب به ۱۳ درجه و فرداشب به حدود ۱۱ درجه خواهد رسید.

وی درباره دمای نقاط مختلف استان طی ۲۴ ساعت گذشته نیز گفت: کلات نادر با دمای ۱۲ درجه خنک‌ترین و صالح‌آباد با دمای ۳۸ درجه گرم‌ترین نقاط استان طی شبانه‌روز گذشته بوده‌اند.

مبشری‌نسب با اشاره به هشدارهای هواشناسی صادرشده افزود: هشدار سطح زرد شماره ۳۷ و هشدار نارنجی شماره ۵۵ به ترتیب طی روزهای ۸ و ۱۱ مهرماه برای شرایط جوی پیش‌رو صادر شده است.