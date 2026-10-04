هواشناسی: بیشترین باران در گلپایگان بارید؛ تداوم فعالیت سامانه بارشی

کامران طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از ایستگاه گلپایگان، بیشترین بارندگی‌های نخستین سامانه بارشی پاییزی، از خوانسار با ۸.۴، فریدونشهر ۵.۶ و داران ۵.۵ و چادگان پنج میلیمتر گزارش شده است.

وی ادامه داد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می دهد، طی امروز و فردا، در سطح استان آسمان در ساعات بعدازظهر شاهد رشد ابر، وزش باد به نسبت شدید تا شدید و در نیمه غربی استان تند باد لحظه ای خواهیم بود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: وزش باد در مناطق مرکزی و برخی مناطق مستعد استان با گرد و خاک و کاهش دید و کاهش کیفیت هوا همراه است.

طهماسبی اضافه کرد: همچنین در مناطق غربی استان به علت تقویت رطوبت شاهد رگبار پراکنده باران و در مناطق مستعد رعد و برق در ساعات بعدازظهر خواهیم بود.

به گفته وی، دما طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد و در این مدت دمای شهر اصفهان بین ۳۱ و ۱۷ درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان است.

طهماسبی افزود: خور و بیابانک با دمای ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای ۱۰ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.