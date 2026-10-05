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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۵:۵۹

آلودگی هوا مدارس کرمان را تعطیل کرد؛ تاخیر یک ساعته فعالیت ادارات

آلودگی هوا مدارس کرمان را تعطیل کرد؛ تاخیر یک ساعته فعالیت ادارات

کرمان- آلودگی هوا باعث تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی شهرستان کرمان و تاخیر یک ساعته آغاز فعالیت ادارات و بانک ها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل مدیریت بحران استان کرمان صبح دوشنبه اعلام کرد: بر اساس تصمیم کارگروه مدیریت شرایط اضطرار آلودگی گردوغبار استان کرمان، فعالیت مدارس، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها در بخش مرکزی شهر کرمان و بخش‌های چترود، ماهان، شهداد و راین امروز دوشنبه ۱۳ مهرماه تعطیل می باشد.

همچنین فعالیت تمامی ادارات دولتی، مؤسسات عمومی و بانک‌ها، به‌استثنای مراکز امدادی، درمانی و خدماتی، با یک ساعت تأخیر آغاز خواهد شد.

در صورت تداوم آلودگی هوا، اطلاعیه‌های بعدی از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، تصمیم‌گیری درباره نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سایر شهرستان‌ها و بخش‌های تابعه، بر عهده فرمانداران مربوطه خواهد بود.

کد مطلب 6968050

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