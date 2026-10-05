کرمان در محاصره کانون های ریزگرد؛ وقتی نفس ها تنگ می شود

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: تداوم آلودگی هوا و افزایش شاخص‌های آلایندگی ناشی از خیزش گرد و غبار، طی روزهای اخیر موجب تعطیلی سراسری مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات در شهر کرمان و شماری از شهرستان‌های استان شد.

اداره‌ کل مدیریت بحران استان کرمان با تصمیم کارگروه مدیریت شرایط اضطرار آلودگی گردوغبار، فعالیت تمامی ادارات دولتی، مؤسسات عمومی، بانک‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را در بخش مرکزی کرمان و بخش‌های چترود، ماهان و شهداد در روز یکشنبه تعطیل اعلام کرد.

در ادامه بروز ریزگردها در آسمان کرمان امروز دوشنبه نیز مدارس بخش مرکزی کرمان چترود، کاهان، راین و شهداد تعطیل و ادارات نیز با تاخیر کار خود را آغاز می کنند.

این تعطیلی با هدف حفظ سلامت شهروندان اتخاذ شد و مراکز امدادی، درمانی و خدماتی از آن مستثنی هستند. و از شهروندان خواسته شد از تردد در فضای باز خودداری کرده و توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند.

این بار شرق کرمان منشا ریزگردها است

ابراهیم سلجوقی، استاد دانشگاه و پژوهشگر کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: منشأ اصلی گرد و غبار در استان کرمان، ترکیبی از کانون‌های داخلی و فرامرزی است و بر اساس آخرین نقشه‌های تهیه‌شده توسط سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، محدوده تالاب جازموریان و اراضی بیابانی جنوب شهربابک به عنوان دو کانون اصلی و بحرانی تولید گرد و غبار در جنوب کشور معرفی شده‌اند.

وی افزود: کویر مرکزی کرمان و همچنان کویر یزد که بیان شهر یزد و شهرستان انار در کرمان قرار گرفته است یکی دیگر از کانون های بحرانی ریزگردها در کرمان است.

وی عنوان کرد: در پی خشکسالی و کاهش پوشش گیاهی در اطراف شهر کرمان به ویژه در دشت بین کرمان و ماهان و کرمان و جوپار این منطقه نیز به کانون محلی گرد و غبار تبدیل می شود.

سلجوقی، ادامه داد: تالاب جازموریان در حال حاضر به طور کامل خشک شده و به یک کانون فعال گرد و غبار تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه حیات این تالاب وابسته به وقوع سیلاب‌های دوره‌ای است گفت: خشک شدن کامل آن، فشار مضاعفی بر پوشش گیاهی منطقه وارد کرده و کنترل غبارخیزی را دشوارتر ساخته است.

وی افزود: در واقع بادهای 120 روزه سیستان و بلوچستان، کویر لوت، جازموریان و دشت یزد مهمترین عامل های بروز ریزگردها در کرمان محسوب می شود و هر از گاهی یکی از این کانون ها با وزش باد فعال می شود و البته طی روزهای اخیر شرق استان و سیستان و بلوچستان عامل بروز ریزگردها می باشد.

دستگاه های خدماتی آماده خدمات رسانی به مردم هستند

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هشدار هواشناسی و احتمال افزایش گرد و غبار، گفت: پدیده بروز ریزگردها در آسمان کرمان از روز گذشته تشدید شده که منجر به تعطیلی مدارس و ادارات شد و از روز گذشته نیز هشدار ادامه این پدیده برای امروز دوشنبه نیز صادر شد که با بررسی های صورت گرفته برای حفظ سلامت شهروندان فعالیت مدارس در بخش مرکزی کرمان، چترود، ماهان، شهداد و راین تعطیل شد.

غلامرضا نژادخالقی، با اشاره به رصد کارگروه مدیریت شرایط اضطرار آلودگی گرد و غبار کرمان گفت: از شهروندان کرمانی می خواهیم از تردد غیر ضروری در معابر خودداری کنند و بیماران زمینه ای و کودکان مراقبت های لازم را برای حفظ سلامت خود انجام دهند.

وی با اشاره به آماده باش دستگاه های خدماتی عنوان کرد: همه راه های استان کرمان در حال حاضر باز است، اما با توجه به وضعیت موجود از شهروندان می خواهیم قبل از مسافرت وضعیت راه ها را بررسی کنند.

ریزگردها از فردا تا پایان هفته تشدید می شود

مدیرکل هواشناسی استان کرمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: هشدار زرد هواشناسی در کرمان صادر شده است و از مردم می خواهیم احتیاط لازم را انجام دهند.

محسن عراقی زاده، گفت: در نیمه جنوبی استان کرمان بر اساس نقشه های هواشناسی ناپایداری ها از دیروز آغاز و تا پایان هفته ادامه می یابد و افزایش ابر و ناپایداری جوی خواهیم بود که و احتمال بروز سیلاب در این مناطق وجود دارد.

وی از مردم خواست از حضور در مسیل ها جدا پرهیز کنند همچنین وزش تند باد در این مناطق نیز دور انتظار نمی باشد.

وی در خصوص مناطق مرکزی و شمالی استان کرمان و بروز پدیده ریزگردها نیز گفت: این پدیده از روز گذشته در شمال استان تشدید شده که ناشی از فعال شدن کانون های گرد و غبار می باشد.

عراقی زاده، افزود: از روز یکشنبه شاهد بروز ریزگردها هستیم که امروز نیز ادامه یافته است و با توجه به پیش بینی های انجام شده ریزگردها در شمال، مرکز و برخی مناطق غربی استان تشدید شده است.

وی گفت: پیش بینی می شود از فردا این پدیده تشدید شده و موجب کاهش دید افقی در جاده ها و افزایش غلظت آلودگی خواهیم بود.

استفاده از ماسک را جدی بگیرید

همزمان با تشدید پدیده گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا در کرمان، یک پزشک متخصص بیماری‌های داخلی در کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خطرات جدی ریزگردها برای سلامت عمومی، توصیه‌های پزشکی مهمی را برای شهروندان ارائه کرد.

محمد اقبالی، با تأکید بر اینکه ذرات معلق موجود در هوا در زمان بروز ریزگردها بسیار ریزتر از آن هستند که با چشم دیده شوند، افزود: این ذرات می‌توانند تا عمق ریه‌ها و حتی جریان خون نفوذ کنند و موجب بروز یا تشدید بیماری‌های تنفسی و قلبی شوند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، رعایت اصول پیشگیرانه برای همه گروه‌های سنی ضروری است، اما برای سالمندان، کودکان، زنان باردار و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای از اهمیت دوچندان برخوردار است.

مهم‌ترین توصیه پرهیز از تردد غیرضروری در فضای باز است

وی تصریح کرد: در روزهای اوج آلودگی، حتی فعالیت‌های سبک مانند پیاده‌روی یا ورزش صبحگاهی نیز باید به طور کامل متوقف شود، زیرا افزایش تعداد تنفس در هوای آلوده، ورود ذرات مضر به ریه‌ها را چند برابر می‌کند.

این پزشک گفت: ماسک‌های پارچه‌ای یا جراحی معمولی نمی‌توانند از ورود ذرات ریز گرد و غبار جلوگیری کنند و شهروندان در صورت ضرورت تردد در فضای باز باید از ماسک‌های استاندارد مانند N95 یا KN95 استفاده کنند.

وی افزود: ماسک باید کاملاً روی بینی و دهان قرار گیرد و پس از هر بار استفاده، در صورت آلودگی تعویض شود.

این پزشک کرمانی خاطرنشان کرد: در زمان بروز ریزگردها، ورود هوای بیرون به داخل منزل باید به حداقل برسد و در صورت استفاده از کولر یا سیستم تهویه، فیلترها باید به طور منظم تمیز یا تعویض شوند.

وی همچنین استفاده از دستگاه‌های تصفیه هوا را برای افرادی که در مناطق پرخطر زندگی می‌کنند، مفید دانست.

وی توضیح داد: نوشیدن آب فراوان به رقیق شدن ترشحات تنفسی و بهبود عملکرد ریه‌ها کمک می‌کند و در مقابل، مصرف سیگار و قلیان در زمان آلودگی هوا، آسیب به دستگاه تنفسی را چند برابر می‌کند و باید به طور جدی از آن پرهیز شود.

اقبالی، تأکید کرد: بیماران تنفسی و دارای بیماری زمینه ای باید داروهای خود را به طور منظم مصرف کنند و در صورت بروز علائمی مانند تنگی نفس، سرفه‌های مکرر، درد قفسه سینه یا تپش قلب، بلافاصله به مراکز درمانی مراجعه نمایند.

وی افزود: در برخی موارد، پزشک ممکن است دوز داروهای استنشاقی را در این ایام افزایش دهد و بیماران نباید خودسرانه داروی خود را قطع کنند.

وی با تأکید بر اینکه پیشگیری همیشه بهتر از درمان است، از شهروندان خواست تا هشدارهای هواشناسی و توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند و در روزهای آلوده، سلامت خود و خانواده‌شان را در اولویت قرار دهند.

وی ابراز امیدواری کرد که با رعایت این نکات ساده، بتوان از بروز عوارض جدی ناشی از ریزگردها بر سلامت عمومی جامعه پیشگیری کرد.

تعطیلی مدارس و ادارات، اگرچه اقدامی ضروری برای حفظ سلامت شهروندان است، اما نشان‌دهنده تکرار فزاینده مشکل گرد و غبار در استان کرمان است.

تداوم این وضعیت، نه تنها زندگی روزمره مردم را مختل می‌کند، بلکه سلامت عمومی، اقتصاد کشاورزی و امنیت غذایی منطقه را نیز با تهدید جدی مواجه می‌سازد.

احیای تالاب جازموریان، تثبیت شن‌های روان در شرق و شمال استان و مدیریت پایدار منابع آبی، از جمله راهکارهای بلندمدتی هستند که بدون اجرای آنها، چرخه معیوب گرد و غبار و تعطیلی‌های اجباری همچنان ادامه خواهد یافت.