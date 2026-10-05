به گزارش خبرنگار مهر، اداره‌ کل مدیریت بحران استان کرمان صبح دوشنبه اعلام کرد: با توجه به آخرین وضعیت شاخص کیفیت هوا، فعالیت تمامی ادارات دولتی، مؤسسات عمومی و بانک‌ها امروز دوشنبه ۱۳ مهرماه، طبق روال و در ساعت مقرر انجام خواهد شد.

بر این اساس از شهروندان درخواست می‌شود با توجه به تداوم شرایط گردوغبار، ضمن رعایت توصیه‌های بهداشتی، از ترددهای غیرضروری خودداری کنند.

گفتنی است ادارات دولتی، مؤسسات عمومی و بانک‌ها شهرستان کرمان امروز صبح دوشنبه به دلیل آلودگی هوا فعالیت خود را با یک ساعت تاخیر آغاز کردند.