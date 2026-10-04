به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نژادخالقی، یکشنبه شب با اشاره به تداوم شرایط گرد و غبار و احتمال افزایش شاخص‌های آلایندگی در استان کرمان گفت: تصمیم‌گیری درباره نحوه فعالیت ادارات، مدارس و مراکز آموزشی بر اساس شرایط جوی و شاخص‌های آلودگی هوا انجام می‌شود و اطلاع‌رسانی لازم در این زمینه صورت خواهد گرفت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان از شهروندان خواست صبح فردا، پیش از خروج از منزل، آخرین اطلاعیه‌ها درباره نحوه فعالیت مدارس، ادارات و مراکز آموزشی را از طریق رسانه‌های رسمی پیگیری کنند.

نژادخالقی تأکید کرد: اطلاع‌رسانی رسمی درباره تصمیمات اتخاذ شده از طریق شبکه‌های اجتماعی، روابط عمومی استانداری کرمان، صدا و سیمای مرکز استان و رسانه‌های رسمی انجام خواهد شد.

بنابراین، بر اساس این اطلاعیه، تا این لحظه تعطیلی مدارس کرمان در روز دوشنبه ۱۳ مهرماه قطعی و اعلام نشده است و خانواده‌ها باید منتظر اطلاعیه رسمی صبح دوشنبه باشند.