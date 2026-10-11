افزایش گرد و غبار در کرمان؛ مدارس و ادارات دوشنبه تعطیل می شوند؟

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نژادخالقی، یکشنبه شب با اشاره به افزایش گردوغبار و هشدارهای هواشناسی گفت: شهروندان برای اطلاع از آخرین تصمیمات درباره فعالیت مدارس و ادارات در روز دوشنبه ۲۰ مهرماه، اطلاعیه‌های رسمی را پیگیری کنند.

وی با تأکید بر ضرورت مراجعه به منابع معتبر اطلاع‌رسانی، افزود: شهروندان می‌توانند آخرین اخبار و تصمیمات مربوط به نحوه فعالیت مدارس و ادارات را از طریق رسانه‌های رسمی، صداوسیما و شبکه‌های مجازی استانداری کرمان دنبال کنند.

بر این اساس، در متن اعلام‌ شده، تعطیلی مدارس کرمان به‌صورت قطعی اعلام نشده است و شهروندان باید برای اطلاع از وضعیت نهایی، منتظر اطلاعیه رسمی مراجع مسئول باشند.