احتمال تعطیلی ادارات کرمان در روز دوشنبه به دلیل طوفان و گرد و غبار

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نژاد خالقی، شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران با هشدار نسبت به احتمال وقوع طوفان و گرد و غبار شدید در روزهای آینده ، از احتمال تأخیر در آغاز به کار یا تعطیلی برخی ادارات و مدارس در روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه خبر داد.
وی با اشاره به پیشبینی وقوع طوفان و گرد و غبار در استان کرمان افزود: با توجه به شرایط اقلیمی و احتمال تشدید گرد و غبار، از شهروندان درخواست میشود از امروز اخبار و اطلاعیههای رسمی مدیریت بحران را بهطور مستمر پیگیری کنند.
وی تصریح کرد: توصیه میشود هماستانیها بهویژه صبح فردا پیش از خروج از منزل، آخرین اخبار و اطلاعیهها را از طریق صدا و سیمای مرکز کرمان و سایر رسانههای معتبر دنبال کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان گفت: با توجه به میزان آلودگی هوا و شاخصهای گرد و غبار که بهصورت مستمر پایش میشود، احتمال تأخیر در بازگشایی ادارات یا تعطیلی برخی ادارات و مدارس وجود دارد وتصمیمگیری نهایی در این خصوص بر اساس شاخصهای اعلامی و با هدف حفظ سلامت شهروندان اتخاذ و از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
