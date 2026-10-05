به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، احمد الموسوی نماینده پارلمان عراق تاکید کرد که این کشور با همکاری با شرکت های آمریکایی و غیر آمریکایی مشکلی ندارد به شرط آن که قراردادها بر اساس منافع متقابل و مشارکتی تنظیم شود.

وی اضافه کرد: عراق با سلطه جویی شرکت ها یا کشورهای جهان چه آمریکا و چه غیر آن مخالف است. اقتصاد کشور نباید در گرو اراده خارجی ها باشد.

الموسوی تصریح کرد: یکی از مهم ترین مشکلات موجود در روابط عراق و آمریکا مربوط به پول های نفتی عراق نزد این کشور و اقداماتی که واشنگتن در قبال این پول ها انجام می دهد است. همین مسئله استقلال اقتصادی عراق را زیر سؤال برده است.

وی گفت: دولت عراق باید برای پایان دادن به این وضعیت اقدام کند. عراق بدهی های خود را پرداخت کرده و به عنوان یک کشور دارای حاکمیت به شمار می رود. تداوم این وضعیت می تواند فشارهای موجود بر اقتصاد کشور را مضاعف کند. بعد از خروج نیروهای خارجی از عراق وقت آن رسیده حاکمیت اقتصادی نیز محقق شود.