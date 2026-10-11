هشدار نسبت به تحرکات آمریکا علیه نفت و انرژی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، معین الکاظمی عضو ائتلاف چارچوب هماهنگی عراق تاکید کرد که دولت آمریکا همچنان تلاش دارد نفوذ خود را در بخش های حیاتی اقتصاد عراق گسترش دهد.

وی اضافه کرد: آمریکا به دنبال اعمال قیمومیت اقتصادی بر عراق و به دست گرفتن تصمیم گیری های راهبردی و حساس به ویژه در بخش های نفت و انرژی است.

الکاظمی بیان کرد: ما در مرحله کنونی باید بخش نفت و انرژی را از نفوذ آمریکا آزاد کرده و انحصارطلبی شرکت های آمریکایی در پروژه های سرمایه گذاری را متوقف کنیم. در غیر این صورت امنیت انرژی عراق در معرض باج خواهی های خارجی قرار می گیرد. ما باید با شرکت های بزرگ دیگر در شرق و غرب نیز همکاری داشته باشیم.

این هشدارها در حالی مطرح می‌شود که تلاش‌هایی برای مرتبط کردن نفت عراق به مدیترانه از طریق شرکت‌های بزرگ آمریکایی نظیر «شورون» در جریان است؛ همان شرکت‌هایی که بهره‌برداری از میادین گازی در فلسطین اشغالی از جمله «تامار» و «لوایاتان» را بر عهده دارند. این امر نشان‌دهنده تلاش برای قرار دادن بخش انرژی منطقه تحت یک مرکز کنترل واحد با نظارت واشنگتن است؛ اقدامی که هدف آن خنثی‌سازی نقش نفت و تضمین این نکته است که در آینده از آن به عنوان اهرم فشار سیاسی یا اقتصادی علیه رژیم صهیونیستی استفاده نشود.