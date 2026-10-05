به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید امیرحسین موسوی صبح دوشنبه در اجرای عملیات ضربتی برای برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر، اظهار کرد: در پی گزارش‌های متعدد مردمی پیرامون فعالیت تعدادی خرده‌فروش مواد مخدر در سمنان موضوع تحت رسیدگی قرار گرفت.

وی ادامه داد: بررسی ها حاکی از این داشت که این افراد ایجاد مزاحمت برای شهروندان در دو محله شهر سمنان عرصه زندگی را برای شهروندان به تنگ آوردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان توضیح داد: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، فعالیت متهمان را زیر نظر گرفته و موفق شدند نحوه جابه‌جایی مواد مخدر توسط آنان را شناسایی کنند.

موسوی ادامه داد: بررسی‌های پلیس نشان داد متهمان با استفاده از دو دستگاه خودرو و در پوشش خانواده، اقدام به انتقال مواد مخدر از استان‌های همجوار به شهرستان سمنان می‌کردند.

وی بیان کرد: مأموران پس از شناسایی کامل متهمان و در یک عملیات پلیسی، موفق به دستگیری هر شش نفر شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان از کشف ۴۰۰ گرم مواد مخدر صنعتی و سنتی از نوع شیشه و هروئین در این عملیات خبر داد و اضافه کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.