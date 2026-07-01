به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی سمنان از اجرای طرح امنیت محله محور در این شهر خبر داد و بیان کرد: محوریت این طرح برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر در تعدادی از پارک‌های شهر سمنان بوده است.

وی با اشاره به اینکه مأموران کلانتری ۱۳ گلستان مسئول رسیدگی به این پرونده شدند: یادآور شد: به این منظور اقدامات اطلاعاتی و تخصصی برای شناسایی متهمان آغاز شدند.

فرمانده انتظامی سمنان با بیان اینکه پس از انجام بررسی‌های تخصصی و اقدامات اطلاعاتی، محل اختفای متهمان شناسایی شد، ادامه داد: مأموران با هماهنگی‌های لازم در یک عملیات ضربتی، سه توزیع‌کننده جوان مواد مخدر را دستگیر کردند.

عرب توضیح داد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقادیری انواع مواد مخدر کشف و یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ و یک دستگاه موتورسیکلت متعلق به آنان نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

وی با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و محله محور اضافه کرد: برخورد با سارقان، خرده‌فروشان مواد مخدر و هنجارشکنان به صورت مستمر و در قالب طرح‌های دوره‌ای در دستور کار پلیس قرار دارد.