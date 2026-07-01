  1. استانها
  2. سمنان
۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۱

دستگیری ۳خرده‌فروش مواد مخدر در پارک‌های سمنان؛ تداوم طرح امنیت محله

دستگیری ۳خرده‌فروش مواد مخدر در پارک‌های سمنان؛ تداوم طرح امنیت محله

سمنان-فرمانده انتظامی سمنان از دستگیری سه خرده‌فروش مواد مخدر در پارک‌های این شهر خبر داد و گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، انواع مواد مخدر، یک پژو ۲۰۶ و یک موتورسیکلت کشف و توقیف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی سمنان از اجرای طرح امنیت محله محور در این شهر خبر داد و بیان کرد: محوریت این طرح برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر در تعدادی از پارک‌های شهر سمنان بوده است.

وی با اشاره به اینکه مأموران کلانتری ۱۳ گلستان مسئول رسیدگی به این پرونده شدند: یادآور شد: به این منظور اقدامات اطلاعاتی و تخصصی برای شناسایی متهمان آغاز شدند.

فرمانده انتظامی سمنان با بیان اینکه پس از انجام بررسی‌های تخصصی و اقدامات اطلاعاتی، محل اختفای متهمان شناسایی شد، ادامه داد: مأموران با هماهنگی‌های لازم در یک عملیات ضربتی، سه توزیع‌کننده جوان مواد مخدر را دستگیر کردند.

عرب توضیح داد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقادیری انواع مواد مخدر کشف و یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ و یک دستگاه موتورسیکلت متعلق به آنان نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

وی با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و محله محور اضافه کرد: برخورد با سارقان، خرده‌فروشان مواد مخدر و هنجارشکنان به صورت مستمر و در قالب طرح‌های دوره‌ای در دستور کار پلیس قرار دارد.

کد مطلب 6876642

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها