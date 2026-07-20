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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰

پایان راه قاچاقچیان در استان سمنان؛ ۲۵ کیلوگرم تریاک کشف شد

پایان راه قاچاقچیان در استان سمنان؛ ۲۵ کیلوگرم تریاک کشف شد

سمنان- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان از کشف ۲۵ کیلوگرم تریاک در یک عملیات مشترک پلیسی خبر داد و گفت: دو قاچاقچی که قصد انتقال مواد مخدر به شمال کشور را داشتند، دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدامیرحسین موسوی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر و تعامل با فرماندهی انتظامی کشور اعضای باند قاچاق مواد مخدر شناسایی شدند.

وی افزود: اعضای یک باند قاچاق مواد مخدر قصد داشتند با استفاده از دو دستگاه خودروی پژو و در پوشش سفر خانوادگی، محموله‌ای از تریاک را از محورهای مواصلاتی استان سمنان به شمال کشور منتقل کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان افزود: پس از شناسایی مسیر تردد، تیم‌های عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان و شهرستان گرمسار به محور مورد نظر اعزام شدند.

موسوی ادامه داد: ماموران با اجرای طرح کنترل خودروهای عبوری و بهره‌گیری از شگردهای تخصصی پلیسی، خودروهای حامل مواد مخدر را متوقف کردند.

وی توضیح داد: مأموران در بازرسی دقیق از خودروها موفق شدند ۲۵ کیلوگرم تریاک را که به‌صورت ماهرانه‌ای جاسازی شده بود، کشف و ضبط کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان با اشاره به دستگیری دو متهم در این عملیات خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی با تأکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با سوداگران مرگ، اضافه کرد: از شهروندان تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق و توزیع مواد مخدر، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6893604

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