پاکسازی ۲ محله سمنان از مواد مخدر؛ ۶ خرده فروش دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیرحسین موسوی صبح یکشنبه در انجام ماموریت پلیسی شهر سمنان، اظهار کرد: در پی گزارش های مردمی مبنی بر فعالیت خرده فروشان در سمنان موضوع تحت رسیدگی قرار گرفت.

وی ادامه داد: بررسی ها حاکی از آن داشت تعدادی خرده فروش مواد مخدر در دو محله این شهر برای شهروندان ایجاد مزاحمت کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان اضافه کرد: متهمان با استفاده از دو دستگاه خودرو و در پوشش خانواده، مقادیری مواد مخدر را از استان‌های همجوار به شهرستان سمنان منتقل می‌ کردند.

موسوی از شناسایی متهمان پرونده خبر داد و تصریح کرد: مأموران طی در عملیاتی غافلگیرانه موفق به دستگیری هر ۶ نفر ماجرا شدند.

وی با اشاره به کشف ۴۰۰ گرم مواد مخدر شیشه و هروئین در این عملیات، افزود: پس از تکمیل پرونده، متهمان برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.