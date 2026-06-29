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۸ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۷

اجرای طرح سراسری آرامش در سمنان؛ ۲۱۰ خرده فروش و معتاد دستگیر شدند

اجرای طرح سراسری آرامش در سمنان؛ ۲۱۰ خرده فروش و معتاد دستگیر شدند

سمنان- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان از اجرای طرح سراسری آرامش طی بازه ۷۲ ساعت در استان خبر داد و گفت: ۲۱۰ خرده فروش و معتاد دستگیر و یک باند مواد مخدر نیز متلاشی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدامیرحسین موسوی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان به اجرای بیست‌وهشتمین مرحله طرح سراسری «آرامش» اشاره داشت و افزود: طرح مذکور طی بازه ۷۲ ساعته در استان سمنان به اجرا درآمده است.

وی ادامه داد: ارتقای امنیت اجتماعی، مقابله با آسیب‌های ناشی از مواد مخدر، شناسایی و پاکسازی اماکن جرم‌ خیز و برخورد قاطع با خرده‌فروشان مواد مخدر از اهداف طرح است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان با تاکید بر اینکه در اجرای طرح از توان یگان‌های انتظامی استان بهره گرفته شده است، یادآور شد: تمرکز طرح به شناسایی و پاکسازی نقاط آلوده و پاتوق های توزیع مواد مخدر بوده است.

موسوی ضمن بیان اینکه مأموران پلیس در این طرح با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی با سوداگران مرگ برخورد کردند، ادامه داد: در مجموع ۲۱۰ نفر شامل قاچاقچیان، خرده‌فروشان مواد مخدر و معتادان شناسایی و دستگیر شدند.

وی از متلاشی شدن یکی از باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر در جریان اجرای این عملیات خبر داد و اضافه کرد: در این طرح بیش از ۱۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.

کد مطلب 6873915

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