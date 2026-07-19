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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۱

کشف مواد مخدر از یک تبعه خارجی در سمنان؛ قاچاقچی در دام پلیس گرفتار شد

کشف مواد مخدر از یک تبعه خارجی در سمنان؛ قاچاقچی در دام پلیس گرفتار شد

سمنان- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان از کشف مواد مخدر از تبعه خارجی خبر داد و گفت: این فرد با قصد فروش مواد مخدر در سمنان دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید امیر حسین موسوی غروب یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی سمنان مقابله با قاچاق مواد مخدر و برخورد قاطع با سوداگران مرگ را از اولویت‌های اصلی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان برشمرد و افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی و رصد مستمر فعالیت باندها و عناصر فعال در حوزه قاچاق، تحرکات آنان را به صورت شبانه‌روزی زیر نظر دارند.

وی افزود: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر دریافتند یکی از اتباع خارجی قصد دارد مقادیری تریاک را از یکی از شهرهای همجوار خریداری کرده و با استفاده از پوشش خانوادگی، آن را به شهرستان سمنان منتقل کند تا در فرصت مناسب به فروش برساند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان ادامه داد: پس از اطمینان از صحت اطلاعات به دست آمده، تیم‌های عملیاتی پلیس به محور احتمالی تردد متهم اعزام شدند و با اجرای طرح کنترل نامحسوس، مسیرهای مورد نظر را تحت پوشش قرار دادند.

موسوی با بیان اینکه مأموران پس از چندین ساعت کار اطلاعاتی، تعقیب و مراقبت، خودروی مورد نظر را شناسایی کردند، یادآور شد: این خودرو در یک عملیات هماهنگ و غافلگیرانه متوقف و مورد بازرسی دقیق قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در بازرسی انجام‌شده از خودرو، سه کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که به‌صورت ماهرانه جاساز شده بود، کشف و ضبط شد و متهم نیز دستگیر شد.

کد مطلب 6892921

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