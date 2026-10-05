روسیه: ارتباط هوایی با کوبا در دستور کار است

به گزارش خبرگزاری مهر، «الکساندر شِتینین» مدیر اداره آمریکای لاتین وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه در گفت‌وگو با خبرگزاری ریانووستی اعلام کرد که ازسرگیری ارتباط مستقیم هوایی میان مسکو و هاوانا همچنان در دستور کار قرار دارد و این موضوع مستلزم فراهم شدن مجموعه‌ای از شرایط است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا در زمینه ازسرگیری ارتباط مستقیم هوایی میان دو کشور پیشرفتی حاصل شده است، گفت: پیش از هر چیز، این موضوع به شرایط دشواری بستگی دارد که اکنون در کوبا مشاهده می‌شود. مسئله ازسرگیری ارتباط هوایی همچنان در دستور کار قرار دارد، اما بدون تردید، این موضوع مستلزم فراهم شدن مجموعه‌ای از شرایط ضروری است که امیدواریم با روند تحول اوضاع، این موانع برطرف شوند.

لوئیس روبرتو روسِس اِرناندِس، معاون اول وزیر حمل‌ونقل کوبا نیز به ریانووستی گفت که مسکو و هاوانا برای ازسرگیری ارتباط هوایی در حال همکاری هستند، اما کمبود سوخت هواپیما در کوبا مانع ازسرگیری پروازها شده است.