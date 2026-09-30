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۸ مهر ۱۴۰۵، ۷:۴۶

کوبا: آمریکا برای توجیه سیاست‌های تهاجمی‌اش دروغ می‌گوید

کوبا: آمریکا برای توجیه سیاست‌های تهاجمی‌اش دروغ می‌گوید

وزیر خارجه کوبا به سخنان مداخله جویانه همتای آمریکایی اش علیه هاوانا واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، برونو رودریگز وزیر خارجه کوبا تاکید کرد که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا بار دیگر با اتهام زنی به این کشور تلاش کرد اقدامات خود را توجیه کند.

وی اضافه کرد: این سیاست از سوی ده ها تن از سران و مقامات کشورهای شرکت کننده در نشست های مجمع عمومی سازمان ملل رد شد.

رودریگز بیان کرد: روبیو بار دیگر لیست مشخصی از دروغ ها را برای توجیه سیاست مجازات دسته جمعی علیه ملت کوبا مطرح کرد. وی یکی از برجسته ترین چهره های شاخص سیاست تهاجمی، منفور و منزوی است. تداوم این سیاست نه بر پایه حقیقت یا منطق، بلکه صرفا متکی بر زور و ارعاب است.

شب گذشته مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا ادعا کرد که کشورش امیدوار است کوبا «مسیر متفاوتی» را در پیش گیرد؛ وی سپس هشدار داد کسانی که تصور می‌ کنند می‌ توانند منتظر پایان دوره ریاست‌ جمهوری دونالد ترامپ بمانند، در صورت عدم تغییر رویه، «درس سختی خواهند گرفت».

اظهارات مداخله جویانه وزیر امور خارجه آمریکا در خصوص هاوانا در حالیست که دولت ترامپ پیش‌تر اعلام کرده بود که هدفش تغییر حکومت کوبا است.

کد مطلب 6963152

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