به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اهرام آن لاین، در حالی که روابط واشنگتن و هاوانا در وضعیتی پرتنش قرار دارد، هیئت نمایندگی کوبا هنگام سخنرانی ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، سالن نشست را ترک کرد.

پس از سخنرانی ترامپ در سازمان ملل علیه هاوانا، برونو رودریگز، وزیر امور خارجه کوبا بر حاکمیت کشورش تأکید کرد و شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: دولت ایالات متحده قادر به پذیرش این واقعیت نیست که کوبا کشوری کاملا دارای حاکمیت و مستقل است و حق دارد چنین باشد.

وی سپس افزود: هیچ‌یک از اظهارات نادرست رئیس‌جمهور آمریکا در سازمان ملل نمی‌تواند این واقعیت را انکار کند.

رودریگز که ریاست هیئت نمایندگی کوبا در نیویورک را برعهده دارد، افزود: ما کشوری صلح‌ جو هستیم و شایسته صلحیم.

از سوی دیگر، میگوئل دیاز کانل رئیس‌ جمهور کوبا نیز لفاظی‌های جنگ‌طلبانه ترامپ را محکوم کرد.

وی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: رئیس‌جمهور ایالات متحده که ناتوان از توجیه تنبیه مردم کوبا و جنگ اقتصادی نسل‌کشانه علیه آن‌هاست، در سازمان ملل تکرار کرد که کوبا یک تهدید محسوب می‌شود.

وی افزود: دروغ، ابزار کسانی است که از پذیرش حق تعیین سرنوشت مردم کوبا سر باز می‌زنند.