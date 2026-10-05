به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیداسمعیل حسینی مازندرانی صبح دوشنبه در جمع کارکنان پلیس راهور استان، با اشاره به جایگاه خانواده در موفقیت کارکنان انتظامی، اظهار کرد: خانواده‌های کارکنان پلیس با صبر، همراهی و حمایت خود، نقش مهمی در انجام مأموریت‌های سنگین و حساس انتظامی ایفا می‌کنند.

وی با بیان اینکه بخش مهمی از آرامش و امنیت موجود در جامعه، حاصل تلاش شبانه‌روزی کارکنان انتظامی است، افزود: خانواده کارکنان فراجا نیز در این مسیر سهم و نقش ارزشمندی دارند و شایسته تقدیر و تکریم هستند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران، تقویت بنیان خانواده را از الزامات موفقیت فردی و اجتماعی دانست و تصریح کرد: خانواده سالم و بانشاط می‌تواند زمینه رشد معنوی، افزایش انگیزه و موفقیت انسان را در عرصه‌های مختلف زندگی و خدمت فراهم کند.

حسینی مازندرانی با اشاره به مأموریت‌های کارکنان راهور در حوزه نظم و امنیت ترافیکی، خاطرنشان کرد: خدمت به مردم و صیانت از جان و سلامت شهروندان، مسئولیتی ارزشمند و توفیقی الهی است که کارکنان فراجا با روحیه جهادی، اخلاق‌مداری و احساس مسئولیت آن را دنبال می‌کنند.

وی همچنین توانمندی و آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را از مؤلفه‌های مهم اقتدار ملی برشمرد و گفت: نیروهای مسلح کشور از آمادگی و توانمندی بالایی برخوردارند و با اقتدار از امنیت، استقلال و منافع ملی دفاع می‌کنند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران ادامه داد: کارکنان انتظامی و سایر نیروهای مسلح در مسیر تأمین امنیت و آرامش مردم از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند و برای دفاع از مردم و ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی ایران، آماده فداکاری و جانفشانی هستند.

وی با اشاره به مقاومت مردم ایران در برابر فشارها و توطئه‌های دشمنان، بیان کرد: ملت ایران در سال‌های گذشته نشان داده است که با تکیه بر ایمان، وحدت، روحیه مقاومت و پیروی از فرامین ولایت فقیه، در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی خواهد کرد.

حسینی مازندرانی با بیان اینکه شیوه‌های تقابل دشمن با جمهوری اسلامی ایران تغییر کرده است، نسبت به آثار جنگ شناختی و عملیات روانی دشمن هشدار داد و گفت: امروز دشمن در کنار تهدیدهای نظامی، از ظرفیت فضای مجازی، رسانه‌ها و ابزارهای روانی برای اثرگذاری بر افکار عمومی، ایجاد ناامیدی و افزایش تردید در جامعه استفاده می‌کند.

وی افزایش آگاهی و بصیرت عمومی را یکی از راه‌های مقابله با جنگ شناختی عنوان کرد و افزود: ارتقای سواد رسانه‌ای باید مورد توجه جدی قرار گیرد و خانواده‌ها به‌ویژه نسل جوان، با شناخت اهداف و روش‌های عملیات روانی دشمن، در برابر این تهدیدات هوشیار باشند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران در پایان با قدردانی از خانواده کارکنان انتظامی، خاطرنشان کرد: خانواده‌ها در کنار مجموعه انتظامی، بخشی از مسیر خدمت به مردم و تأمین امنیت را بر عهده دارند و صبر و حمایت آنان، پشتوانه‌ای مهم برای ادامه مأموریت و مجاهدت کارکنان پلیس به شمار می‌رود.